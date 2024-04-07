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禮讓鳴笛救護車卻遭追撞 高雄女騎士頭破血流「上了另輛救護車」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

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朱姓女子今天中午騎機車行經高雄市前金區市中一路市警局門口，見救護車鳴笛通過路口，朱減速禮讓，但後方莫姓女子未注意前方狀況，撞上朱的機車後，人噴飛滾地一圈，頭破血流，被另輛救護車送醫治療，所幸無大礙；詳細車禍肇責由警方釐清。

警方調查，朱姓女子（46歲）今天中午12時54分許騎機車行經前金區市中一路南下直行，當時路口剛好有一輛救護車鳴笛經過路口，朱女見狀於是減速，但後方的莫姓女子（51歲）因未注意朱煞車禮讓救護車，當場撞上朱的機車。

莫女機車撞及朱的機車後，人噴飛在馬路滾了一圈，頭部受傷，車禍剛好在市警局門口，轄區新興警分局前金分駐所獲報火速趕抵，並在現場實施管制與疏導交通，避免二次事故發生。

救護人員到場檢視莫女傷勢，所幸僅頭部撕裂傷，送醫包紮後無大礙；雙方經警方酒測均無酒精反應；警方初步研判，事故當下莫未注意車前狀況導致車禍發生，詳細肇責由交通大隊調查釐清。

朱姓女子今午騎機車行經高雄市前金區市中一路，禮讓鳴笛救護車通過路口，但後方莫姓女子未注意，撞上朱的機車後，人噴飛頭破血流，被另輛救護車送醫治療。記者石秀華／翻攝
朱姓女子今午騎機車行經高雄市前金區市中一路，禮讓鳴笛救護車通過路口，但後方莫姓女子未注意，撞上朱的機車後，人噴飛頭破血流，被另輛救護車送醫治療。記者石秀華／翻攝
朱姓女子今午騎機車行經高雄市前金區市中一路，禮讓鳴笛救護車通過路口，但後方莫姓女子未注意，撞上朱的機車後，人噴飛頭破血流，被另輛救護車送醫治療。記者石秀華／翻攝
朱姓女子今午騎機車行經高雄市前金區市中一路，禮讓鳴笛救護車通過路口，但後方莫姓女子未注意，撞上朱的機車後，人噴飛頭破血流，被另輛救護車送醫治療。記者石秀華／翻攝
朱姓女子今午騎機車行經高雄市前金區市中一路，禮讓鳴笛救護車通過路口，但後方莫姓女子未注意，撞上朱的機車後，人噴飛頭破血流。記者石秀華／翻攝
朱姓女子今午騎機車行經高雄市前金區市中一路，禮讓鳴笛救護車通過路口，但後方莫姓女子未注意，撞上朱的機車後，人噴飛頭破血流。記者石秀華／翻攝

救護車 車禍 高雄市

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