機車鑰匙沒拔 萬華遊民騎走「雙北趴趴走」...2小時後遭逮
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林姓男子是遊民，居無定所又遊手好閒，日前在中正區杭州南路巷弄看到有機車鑰匙沒拔，見獵心喜直接騎走，車主下班後發現機車不見了，立刻報警。警方獲報機車竊盜，調閱監視器畫面，2小時內找到林男蹤跡，循線至萬華區逮到他，警詢後依竊盜罪移送法辦。
中正一分局忠孝東路派出所上月底獲報，在日本料理店上班的林姓男子（30歲）稱，凌晨下班要騎車，發現車子不見了，想起自己車鑰匙未拔，認為被偷竊，報警求助。
警方調閱監視器畫面，發現涉嫌人林姓男子（47歲）當時在巷弄走來走去，不斷在尋找下手目標，看到一輛機車鑰匙沒拔，逕自騎走兜風，從中正區騎去大安區，再騎到新北中和區，一小時後，又從中和區騎中正橋返回萬華區。
警方發現他出現在萬華區艋舺大道，立刻派員上前找人，果然找到林男身影，當時他身邊正好就是騎著贓車，罪證確鑿，警詢後被依竊盜罪移送法辦。
據悉，該名竊嫌是竊盜慣犯，除了偷機車，也常順手牽羊、偷超商物品。中正一警方呼籲，任意竊取他人財物涉及刑法竊盜罪，勿因他人鑰匙未拔或是遺漏物品就任意拿取。
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