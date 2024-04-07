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影／台中北區公寓起火燃燒...輕熟女住戶帶貓就醫躲過
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台中市北區梅亭街的公寓在今天上午傳出火警，火勢在今早11時許撲滅，現場滿目瘡痍，起火點是公寓4樓，警、消到場時已全面燃燒，當時承租該戶的葉姓女子正巧帶貓出門就醫，躲過一劫，因室內擺放眾多雜物，不排除是電器走火釀禍，詳細的起火原因，仍待消防局火調科後續調查。
第二警分局表示，今天上午10時48分接獲通報，北區梅亭街上一棟公寓4樓有火災發生，趕緊派員前往現場交管，以利救災順利及維護周邊交通順暢，火勢經消防人員到場搶救，已在今早11時20分許撲滅，起火點疑似該棟公寓的4樓的住宅，現場初步清查無人員傷亡，火警發生原因將由消防局查明釐清。
經查，起火的4樓民宅是由葉姓女子（30歲）所承租，案發前葉女帶貓出門就醫，隔沒多久即傳出火警，葉女返家後才知道租屋處起火，但不清楚原因為何。
警、消初判，現場屋內堆放雜物眾多，發生火災燃燒後，已滿目瘡痍，不排除是電線走火引發火勢，將後續採集相關檢體，以釐清起火原因。
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