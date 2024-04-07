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東華大學火警案 花蓮爭取採購乾粉等化學消防車

中央社／ 花蓮縣7日電

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花蓮3日強震，東華大學理工一館發生火警，D棟付之一炬。花蓮縣消防局今天表示，未來將爭取預算或與民間合作採購乾粉或其他特殊滅火藥劑化學消防車，以因應特殊化學物質火災

有媒體報導，東華大學火災，因花蓮縣無化學消防車，而無法在第一時間進行有效救援。對此，花蓮縣消防局今天發布新聞稿指出，第一時間派員到場，經校方告知實驗室內部儲放多種化學物質，包含鋰、鈉、鉀等禁水性物質及多項氰化物。

依據物質安全資料表顯示，不得使用水或泡沫進行滅火，如貿然使用水或泡沫進行積極性滅火攻擊，恐造成類似屏東明揚工廠爆炸擴大災害情況。

因此，花蓮縣消防局經與校方討論並確認無人員受困後，即依據「消防機關配合執行危害性化學品災害搶救指導原則」規定的災害現場搶救標準作業程序進行搶救，現場採取防禦性射水阻絕延燒，以保護救災人員安全並防止災害擴大。

花蓮縣消防局表示，花蓮縣轄內主要化學物質係以油類為主，如汽油、柴油等油槽，特殊化學物質主要用於醫院、學校實驗室等，使用存量較少，因此以往化學消防車採購，均以泡沫化學消防車為優先。

花蓮縣消防局目前共有2輛化學消防車，均為民國108年購置，分別配置於花蓮分隊與玉里分隊，配備CAFS泡沫系統、泡沫原液槽、泡沫產生器、消防泵浦、水箱等設備，以處理油類、輪胎等類型化學火災。

另外，為處理隧道車輛火災，也於蘇花改隧道、玉長公路隧道鄰近分隊配置具備泡沫系統的小型水箱車、4輪4驅CAFS化學系統車、CAFS消防機車等，以因應隧道車輛火災搶救。

花蓮縣消防局指出，此次因東華大學實驗室火災案況特殊，未來將爭取預算或與民間合作，採購乾粉或其他特殊滅火藥劑之化學消防車，以因應特殊化學物質火災。

東華大學 火災 花蓮

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