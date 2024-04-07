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桃園87歲婦失智迷路 問住哪她頻回2字…警暖助返家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

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桃園市蘆竹區一名87歲林姓老婦日前從家裡外出後走失，警方接獲民眾報案在大福路有老人需要幫助，到場時老婦卻僅頻頻說著「梅山」並答非所問，對此員警將人帶回派出所休息，經耐心詢問終於確認老婦身分，趕緊聯繫其兒子前來將老母親接回，讓老婦平安和家人團圓。

蘆竹警分局大竹派出所員警日前巡邏時，接獲報案稱蘆竹區大福路上有老人需要協助，員警到場後發現老婦疑似走失，神情相當緊張，警方詢問老婦住處，老婦僅一直說「梅山」，更進一步詢問老婦又答非所問，疑為失智症狀。

員警見老婦口渴且疲勞，便先將人帶回派出所，給老婦喝點熱茶後安撫情緒休息，員警耐心與老婦對話，試著查出老婦的相關訊息，終於得知線索並經查證87歲林姓老婦住在大竹，聯繫到同住兒子邱男前來派出所；邱男見到母親後放下焦急的心，感謝員警協助，並表示母親患有失智症，經常忘記回家的路，在員警的幫助下兒子帶著母親平安回家。

蘆竹分局長林鼎泰呼籲，失智老人的認知功能退化，容易迷途走失，家屬應做好防範走失措施，例如在老人的隨身衣物留下姓名及電話等聯絡方式，另可向當地分局申請捺印指紋建檔，如果發現疑似失智老人在街上徘徊，可撥打110報警，讓失智老人返回溫暖的家。

桃園蘆竹87歲林姓老婦出門後走失，警方獲報到場時老婦僅頻頻說著「梅山」，員警確認老婦身分後聯繫其兒子前來，讓老婦平安和家人團圓。記者周嘉茹／翻攝
桃園蘆竹87歲林姓老婦出門後走失，警方獲報到場時老婦僅頻頻說著「梅山」，員警確認老婦身分後聯繫其兒子前來，讓老婦平安和家人團圓。記者周嘉茹／翻攝
桃園蘆竹87歲林姓老婦出門後走失，警方獲報到場時老婦僅頻頻說著「梅山」，員警確認老婦身分後聯繫其兒子前來，讓老婦平安和家人團圓。記者周嘉茹／翻攝
桃園蘆竹87歲林姓老婦出門後走失，警方獲報到場時老婦僅頻頻說著「梅山」，員警確認老婦身分後聯繫其兒子前來，讓老婦平安和家人團圓。記者周嘉茹／翻攝

失智症 老婦

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