桃園87歲婦失智迷路 問住哪她頻回2字…警暖助返家
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
桃園市蘆竹區一名87歲林姓老婦日前從家裡外出後走失，警方接獲民眾報案在大福路有老人需要幫助，到場時老婦卻僅頻頻說著「梅山」並答非所問，對此員警將人帶回派出所休息，經耐心詢問終於確認老婦身分，趕緊聯繫其兒子前來將老母親接回，讓老婦平安和家人團圓。
蘆竹警分局大竹派出所員警日前巡邏時，接獲報案稱蘆竹區大福路上有老人需要協助，員警到場後發現老婦疑似走失，神情相當緊張，警方詢問老婦住處，老婦僅一直說「梅山」，更進一步詢問老婦又答非所問，疑為失智症狀。
員警見老婦口渴且疲勞，便先將人帶回派出所，給老婦喝點熱茶後安撫情緒休息，員警耐心與老婦對話，試著查出老婦的相關訊息，終於得知線索並經查證87歲林姓老婦住在大竹，聯繫到同住兒子邱男前來派出所；邱男見到母親後放下焦急的心，感謝員警協助，並表示母親患有失智症，經常忘記回家的路，在員警的幫助下兒子帶著母親平安回家。
蘆竹分局長林鼎泰呼籲，失智老人的認知功能退化，容易迷途走失，家屬應做好防範走失措施，例如在老人的隨身衣物留下姓名及電話等聯絡方式，另可向當地分局申請捺印指紋建檔，如果發現疑似失智老人在街上徘徊，可撥打110報警，讓失智老人返回溫暖的家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言