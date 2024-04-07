無故狂打報案專線405次 北院裁罰1.2萬
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台北市葉姓民眾於今年1月間連續4天無故撥打台北市警察局110緊急報案專線，次數達405次，北市信義分局依違反社會秩序維護法送辦。台北地方法院裁罰葉姓民眾新台幣1萬2000元。可抗告。
社會秩序維護法第85條第4款規定，無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，處拘留或新台幣1萬2000以下罰鍰。
台北市警察局信義分局移送指出，葉姓民眾於今年1月18日至21日在不詳地點，無故撥打台北市警察局110緊急報案專線，次數達405次，造成警方執勤困擾。警方通知葉姓民眾說明但未到案，今年2月間依違反社維法移送法院裁處。
台北地方法院依警方函送資料及110報案紀錄，認定葉姓民眾無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，依社會秩序維護法第85條第4款規定論處，法官審酌葉姓民眾的違犯情節，裁定處罰鍰1萬2000元。可抗告。
警方提醒，警察資源有限，不能讓少數人藉故騷擾，浪費社會資源，民眾撥打110電話並連續謊報案件，影響警方即時處理緊急事件，可能涉及相關刑事或行政責任，呼籲民眾勿以身試法。
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