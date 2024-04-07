屏縣義消特搜「冠軍哥」超級斜槓 重大災害靠他空拍

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屏東縣消防局特搜義消無人機分隊長黃秋福，是大家口中的「冠軍哥」，屏東縣近年重大災害，從飛龍瀑布、明揚大火、北大武山域救援，到支援花蓮0403大地震，都可看見他的身影，透過無人機空拍畫面，協助消防隊員制定搜救計畫，大範圍搜索，空拍飛行面臨最大挑戰克服各種地形障礙。

54歲黃秋福個性低調，加入義消約20年，近10年學習空拍技術，黃秋福說，當初學空拍，2014年支援高雄氣爆時，找尋失聯人員時，現場挨家挨戶找，若能運用空拍找尋，可以全面觀察。起初玩票性質，後來他向專業救災教官請益學習，也自學，開啟空拍機之路。

黃秋福已考取空拍機G1、G2、G3證照，他自掏腰包買裝備，光是基本標配35萬元，後來增加外接螢幕、探照燈等共約40萬元。黃秋福擔任義消特搜無人機分隊長，他也是超級斜槓，高職念獸醫科、也是洗衣店老闆，加入義消從起初打火救災，到成立義消特搜加入行列，專精空拍領域，義消特搜無人機分隊有10名隊員。

黃秋福說，災害救援現場，空拍面臨地形挑戰。支援花蓮地震，透過空勘觀察山區是否有落石，讓地面消防人員安全挺進，但繞過山頭轉彎處易遇屏蔽，他們也跟著搜救人員挺進，每到轉彎處就要空拍觀察。

看空拍影像也是挑戰，黃秋福說，空拍搜尋人，會用熱顯樣，觀察溫度不同，白天會用可見光，觀察顏色變化，他也有配備外接螢幕，飛空拍時，指揮官可透過外接螢幕一目了然。

黃秋福說，有一次北大武山域救援，一名婦人走失迷路，他從北大武登山口停車場飛到稜線，停車場海拔高度1200公尺，稜線約2800公尺，空勘發現後還要趕快返程，怕空拍機不夠電。飛龍瀑布，要飛的比山還高，飛低遇屏障易撞山。

屏東縣消防特搜大隊副大隊長陳世鴻說，科技救災不可或缺，花蓮錐麓古道救援，空拍機環境巡視空勘，擬定搜救計畫，資訊搜集，空勘發現坍方處，哪裡可行走、哪裡人員受困，進而制定計畫。