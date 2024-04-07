六旬男徘徊火車站 警一查竟是失蹤2天協尋人口

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60歲呂姓男子昨天凌晨3點多，衣著單薄蜷縮在台南市北門路火車站前地下道角落，台南市警二分局博愛派出所員警巡邏發現 ，呂手腳發抖，說話無力，警方先將他帶返派出所，並提供熱茶供止渴。最後查出他家住在佳里區，已離家2天，家人報失蹤協尋，馬上通知家人前來接回。

博愛派出所長梁植森、警員潘敬文、張維婷，昨天凌晨3點多執行巡邏勤務時，發現男子身著輕薄衣物、因凌晨時分天氣溫度下降而蜷縮在車站前地下道旁之角落，看似狀況不佳，員警立即上前關心。

員警上前關懷時，發現他手腳發抖，說話無力，先將他帶返派出所，並提供熱茶供止渴。經過與男子關懷聊天，始終無法清楚回答警方的探詢，只是回答我忘了，最終所長梁植森、警員張維婷以閒話家常的方式，解開心防，發現他是家住在佳里區60歲的呂姓緊急協尋失蹤人口，馬上通報並通知家人前來接回。

呂向警方表示，他目前是住在佳里區一家安養中心，但是安養中心的生活太過規律了，他趁著清明連假返家後就離家外出，突然想到台南中西區有好友居住於此，於是搭公車至台南火車站，但抵達後連繫不上好友，只好流落在火車站附近。