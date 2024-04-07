快訊

焦糖哥哥陳嘉行不認有錯！扯APPLE不當面試挨轟 自信「我有證據」

一周數位爆報／3C防震神物、實用地震資訊APP！資費續約、iPhone 16新機傳聞看過來

寶林越籍廚師糞便驗出邦克列酸 醫直呼驚：恐是罕見共生體？

六旬男徘徊火車站 警一查竟是失蹤2天協尋人口

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

60歲呂姓男子昨天凌晨3點多，衣著單薄蜷縮在台南市北門路火車站前地下道角落，台南市警二分局博愛派出所員警巡邏發現 ，呂手腳發抖，說話無力，警方先將他帶返派出所，並提供熱茶供止渴。最後查出他家住在佳里區，已離家2天，家人報失蹤協尋，馬上通知家人前來接回。

博愛派出所長梁植森、警員潘敬文、張維婷，昨天凌晨3點多執行巡邏勤務時，發現男子身著輕薄衣物、因凌晨時分天氣溫度下降而蜷縮在車站前地下道旁之角落，看似狀況不佳，員警立即上前關心。

員警上前關懷時，發現他手腳發抖，說話無力，先將他帶返派出所，並提供熱茶供止渴。經過與男子關懷聊天，始終無法清楚回答警方的探詢，只是回答我忘了，最終所長梁植森、警員張維婷以閒話家常的方式，解開心防，發現他是家住在佳里區60歲的呂姓緊急協尋失蹤人口，馬上通報並通知家人前來接回。

呂向警方表示，他目前是住在佳里區一家安養中心，但是安養中心的生活太過規律了，他趁著清明連假返家後就離家外出，突然想到台南中西區有好友居住於此，於是搭公車至台南火車站，但抵達後連繫不上好友，只好流落在火車站附近。

過了二天本想返家，卻因手機沒電、身上也沒有金錢不敢求援，正當無所適從時便遇到了警察。警方聯繫上家屬到警二分局博愛派出所接回呂。家屬對警方熱心協助找到呂深表感激與肯定，感謝警方的幫忙才能讓他們一家人團聚。

60歲呂姓男子(右)徘徊台南街頭，警一查竟是失蹤2天緊急協尋人口。記者黃宣翰／翻攝
60歲呂姓男子(右)徘徊台南街頭，警一查竟是失蹤2天緊急協尋人口。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局博愛派出所警員張維（左）、潘敬文（右），熱心協助失蹤人口呂姓男子返家團聚。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局博愛派出所警員張維（左）、潘敬文（右），熱心協助失蹤人口呂姓男子返家團聚。記者黃宣翰／翻攝

台南 家人 火車站

延伸閱讀

沒格鬥賽！大甲媽祖慢6小時進彰化城 平靜通過「一級戰區」

「蒼鷺與少年」稱霸大陸清明連假 吳京慘淪票房毒藥

彰化二水花旗木登清明連假旅遊熱搜排行榜 兩周內最美麗

香港家庭月收入中位數增217美元至3830美元

相關新聞

南亞林口二廠清晨大火 濃煙蔽天惡臭味遍林口泰山新莊

新北市泰山區南亞林口2廠今天凌晨3點發生大火，濃煙擴及泰山、五股、林口及新莊；不少林口住戶深夜都聞到濃濃的燒焦味，大批警...

獨／高雄工人掛布條遇強風 工作梯上跌落頭撞地面不治

高雄市仁武區昨天下午發生一起工安意外，一名戴姓工人在仁雄路站在工作梯上懸掛廣告布條時，一陣強風襲來，導致戴重心不穩，從梯...

疑電動機車起火自燃 台南市民宅凌晨失火3人獲救

台南市北區北門路二段237巷內一棟5樓透天民宅，今天凌晨4點21分疑因一樓充電中電動機車起火自燃冒出大量濃煙，隔壁鄰居發...

被撒冥紙抗議疏失 台大醫：願充分說明

台大醫院上月底遭病患家屬撒冥紙，指控院方疑似醫療疏失害死18歲兒子。一名台大醫師得知後感嘆是他服務25年第一遭；台大醫院...

50歲女子遇檢察官致電詐騙老梗 交付48萬、提款卡才驚覺上當

桃園龍潭警分局日前接獲50歲徐姓女子報案，稱其接獲詐騙集團冒名佯稱地檢署檢察官來電，以民眾個人資料遭他人冒用而涉及刑案為...

南亞林口二廠清晨大火 龜山飄塑膠味 桃園環保局現場稽查

新北市泰山區南亞林口2廠今天凌晨3點發生大火，濃煙擴及泰山、五股、林口及新莊，靠近林口的桃園市龜山區也有民眾反映聞到刺鼻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。