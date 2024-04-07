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砂石車失控撞6車 重機乘客不治

聯合報／ 記者曾伯愷陳恩惠王長鼎／連線報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

駕駛綠色砂石車的蔡姓司機昨疑因煞車失靈，在台六十四線快速道路下台北港匝道處追撞六車，一名康姓重機女乘客送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
駕駛綠色砂石車的蔡姓司機昨疑因煞車失靈，在台六十四線快速道路下台北港匝道處追撞六車，一名康姓重機女乘客送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
蔡姓砂石車司機昨天駕車失控，在台六十四線快速道路下台北港匝道處追撞六車，導致現場一名重機女乘客被卡困車底，消防局救出時，她已無生命徵象，緊急送醫急救，仍因傷重宣告不治，肇事駕駛沒有酒駕，肇因待警方調查。

警方調查，五十二歲蔡男昨天上午開車沿著台六十四線快速道路，往台北港方向行駛。詎料，蔡男剛駛離台六十四線下台北港匝道，疑因煞車失靈直往前衝，蔡男人車衝撞四輛汽車、一輛黃牌重機後，再擦撞停等在新北市八里區商港路與臨港大道前曳引車。

五十四歲黃牌重機騎士張男，當時後座載著五十歲康姓妻子，一路從新北市汐止住處出發，準備沿著西濱快速道路往南騎，沒想到經八里區商港路與臨港大道口，竟遇橫禍遭肇事砂石車追撞。

警方指出，撞擊瞬間張男、康女人車摔飛，機車被拖行數公尺，張男輕傷爬起，見愛妻倒臥血泊，卡困車輪底，心急如焚不知所措。警消獲報趕抵，協助康女脫困，檢視康女雙腳斷肢、粉碎性骨折，臟器隱約外露，當場已無生命徵象。

警方調閱監視器畫面，發現蔡男從台六十四線道開下台北港匝道前，人車已失控往前衝，港務警將蔡男返回查辦，蔡男辯稱是煞車失靈釀禍，詢後依過失致死罪送辦。

另外，台六十一線西濱公路北上路段發生離奇車禍，一輛載有水泥石塊的砂石車，不明原因失控衝撞護欄，當場由高架摔落至少有一層樓高的平面道路上，張姓男駕駛當場飛出車外，送醫不治。

新北院檢門口昨也發生一起死亡車禍，徐姓男子駕駛拖板車右轉時未注意右側有自行車，女騎士遭捲入車底爆頭當場慘死，詢後依過失致死罪將徐男送偵辦。

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