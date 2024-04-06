襲臀又偷車 任職大學的他辯稱精神狀況差判拘役

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印度籍的沙達在大學任職，去年10月21日騎乘腳踏車，經台南北區東豐與勝利路交岔路口，見名女子停等紅綠燈，趁其不備之際，伸手摸臀後即闖紅燈逃逸，事隔6天又在長榮路三段人行道偷走腳踏車，他庭呈書面陳述致歉，覺得很羞愧，法院依性騷擾及竊盜罪判應執行拘役80日。

沙達坦承是監視器畫面擷取照片中騎腳踏車者，指當時精神狀況很差，不記得有無碰到女方身體。方告上法庭，他庭呈書面陳述，表示想要道歉，對所發生的事覺得很羞愧，請對方原諒他做過的這些事情。

沙達另案於警詢中坦承竊取腳踏車，但又在檢方偵查中供稱，無法確定他是否為監視器畫面中騎走腳踏車者，反控警方逼他做筆錄，當時有問警方可以保持緘默嗎，但警方一直叫他講話。

據調查，案發時，沙達大學任職，校方對他涉性騷擾一事，也召開性平會進一步調查，釐清全案原委。

檢警調查，沙達去年10月21日下午2時許，騎乘腳踏車行經北區東豐路與勝利路交岔路口時，見女方與其男友在路口等候紅綠燈，認有機可乘，騎腳踏車經過女方身旁時，乘其不及抗拒之際，伸出左手撫摸其右臀後即闖越紅燈逃逸。女方及男友見狀立即報警處理，員警到場後，男友發現沙達騎乘腳踏車返回該交岔路口附近，立即告知員警查獲。

同年月27日晚間8時許，沙達徒步行經長榮路三段側人行道，見一輛市價4千元腳踏車停放在該處未上鎖，且無人看管，徒手竊取該腳踏車得手後騎乘離去。學生事後發現腳踏車遭竊，報警處理查獲，扣得該腳踏車返還學生。

台南地院審酌，沙達乘女方不及抗拒而觸摸其臀部，侵犯身體隱私，欠缺尊重他人身體自主權利觀念，造成女方心理驚恐不安；又不思循正途賺取財物，隨意竊取他人財物，致他人平白蒙受財產損失，破壞社會治安。