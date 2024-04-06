花蓮石梯坪遊憩區驚見女性浮屍 海巡：已浮腫難辨身分

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花蓮王姓男子今天上午8時許，正在石梯坪遊憩區南側礁岩處釣魚時，突然發現前方有人疑似在海面上載浮載沉，靠近一看竟然是一具浮屍，嚇得趕緊通報一旁石梯安檢所協助，海巡、警消於8時許20分許陸陸續趕抵現場，並將特徵為女性的浮屍拖回岸上，並報請花蓮地檢署檢察官辦理後續相驗事宜。

第一二岸巡隊指出，這具女性浮屍是在石梯坪遊憩區岸際南側的礁岩處被發現，經豐濱消防分隊現場判斷，早已無生命跡象。由於，遺體已明顯浮腫，無法判定年紀，且無任何可辨識身分的刺青在身，該女身上僅有黑色上衣、黑褲及白鞋，並證件可供查驗身分。

海巡人員表示，目前該女子並無可供辨識身分的隨身物，至於詳細死因，將報請檢察官辦理相驗事宜。