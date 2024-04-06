影／離奇！搭小黃在國1湖口段下車 男橫越車道連續遭5車撞上慘死

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國道1號新竹路段今天凌晨發生離奇死亡車禍，一名65歲鄭姓男子搭計程車要返回桃園住處，竟在過湖口交流道的高速公路上下車，又橫越高速公路到對向車道，不幸慘遭路過的5輛車接連碾壓撞死，國道警方已介入調查要釐清男子為何會在高速公路上下車。

據了解，這名鄭姓男子疑似為了回桃園住處，當時凌晨時分又沒有火車，只能選擇搭計程車返回，因此在新竹火車站招了計程車，沒想到一路上鄭男情緒激動，甚至與計程車司機發生爭執。

據了解，鄭男在竹北往湖口路段因在車內情緒、行為激烈，讓計程車才剛過湖口交流道，就突然停在路邊讓鄭男下車，鄭男下車後不但沒有立即下高速公路，反而選擇冒險穿越車道，當場慘遭來車撞死。

鄭男從北上車道跨越中央分隔島到南下車道時，原本順利闖過前面幾輛自小客車，但卻不幸在外側車道被撞上，甚至接連5輛車都閃不過撞了上去，當場令鄭男屍橫外側車道上，連撞上鄭男的駕駛們也飽受驚嚇，根本沒想到高速公路上會有行人。

國道警方呼籲用路人行駛高速公路時應繫妥安全帶，也不得任意於高速公路上下乘客，違者依道路交通管理處罰條例處3千至6千元罰金，目前已積極追查肇事車輛到案，詳細肇事原因由二大隊刑事組及楊梅分隊調查偵辦中。