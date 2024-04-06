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影／台64追撞1死畫面曝光！砂石車沒煞車撞6車 重機夫妻天人永隔

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

蔡姓砂石車司機今天上午人車沒煞，衝下台64下台北港匝道追撞6車，造成1死1傷意外。稍早瞬間衝撞監視器畫面曝光，只見蔡男人車一開下台北港匝道，便像保齡球一路往前爆衝，目前台北港務警察正在調查釐清中。

據了解，蔡姓男子（52歲）今天上午10時許，開著一輛砂石車沿著台64線快速道路往台北港方向直行，蔡男才剛駛離台64線快速道路台北港匝道，便失控沒了煞車直前往衝，直到砂石車衝抵新北市八里區商港路與臨港大道前，先是往前追撞一輛曳引車，導致曳引車偏移，再向前追撞4輛汽車、1輛黃牌重機，釀成1死1輕傷意外。

稍早事故現場監視器畫面曝光，只見車禍發生前，蔡男開下台64線台北港匝道開始，便沒煞車一路像保齡球般往前衝去，直到追撞一輛曳引車，再碰撞4輛汽車及1輛黃牌重機才止停，目前台北港務警察正在調查釐清，確切肇事原因及責任歸屬。

今天上午台64下台北港匝道，發生7車追撞，1死、1輕傷事故，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台64下台北港匝道，發生7車追撞，1死、1輕傷事故，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台64下台北港匝道，發生7車追撞，1死、1輕傷事故，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台64下台北港匝道，發生7車追撞，1死、1輕傷事故，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台64下台北港匝道，發生7車追撞，1死、1輕傷事故，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台64下台北港匝道，發生7車追撞，1死、1輕傷事故，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台64下台北港匝道，發生7車追撞，1死、1輕傷事故，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天上午台64下台北港匝道，發生7車追撞，1死、1輕傷事故，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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