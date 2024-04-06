彰化一遊覽車迴轉不慎撞民宅 車頭卡屋簷幸無人員傷亡

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彰化縣和美鎮彰美路2段與東發路口，今天中午發生一輛遊覽車在迴轉時，車頭不慎衝向民宅擦撞屋簷，車頭輕微車損，據初步了解，只有駕駛未有其他乘客，一度造成周邊交通塞車，未有人員受傷， 肇事原因正由和美警分局中寮所調查中。

車禍發生時，縣議員賴清美剛好路過，她說，這輛遊覽車就卡在屋簷，橫在車道上，動彈不得，一度造成交通阻塞，員警據報後，到場指揮。