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高雄女志工燃燒落葉堆意外引惡火 這下糟了！6汽機車燒光光

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

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高雄64歲黃姓婦人為梓官區某宮廟志工，去年下旬在宮廟旁停車場，因清理環境燃燒樹葉堆，不慎引火延燒帆布車棚，雖消防員協助灌水搶救，但這燒了25分鐘的烈火，還是將5輛汽車和1輛機車全付之一炬；橋頭地方法院依公共危險罪，判處黃婦拘役40天，或可繳交罰金4萬元。

判決指出，去年10月18日上午11時許，黃婦在戶外空地清理打掃後，點燃月曆紙焚燒堆積落葉，當下黃本應留在現場，待火勢確認熄滅後才能離開，但她疏於注意，未注意其中椰子樹葉因體積過大而有悶燒情形，火苗一竄引燃燒向一旁停車場帆布車棚架。

雖黃發現時，一度以水桶裝水潑救，但火勢過於猛烈未能滅火，她只好拉高分貝向路人呼救，請求協助報警，但這把惡火無法避免焚毀李姓、楊姓、戴姓、邱姓、吳姓、蕭姓等6人車輛及停車棚，全因碳化、燒失或燒損，均不堪使用。

法院審酌，火勢經及時撲滅，未傷及他人，危害僅止於財物損失；且黃犯後坦認犯行，並與4名被害人達成和解，雖仍未楊、吳兩女車主達成和解，法院堪認黃已就失火行為加以彌補，犯後態度尚佳，依此量刑。

黃姓婦人點火燒落葉，意外引燃火勢，造成5部汽車、1輛機車起火燃燒。記者張議晨/翻攝
黃姓婦人點火燒落葉，意外引燃火勢，造成5部汽車、1輛機車起火燃燒。記者張議晨/翻攝
黃姓婦人點火燒落葉，意外引燃火勢，造成5部汽車、1輛機車起火燃燒。記者張議晨/翻攝
黃姓婦人點火燒落葉，意外引燃火勢，造成5部汽車、1輛機車起火燃燒。記者張議晨/翻攝

停車場 消防員 車主

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