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台北大巨蛋深夜傳火警 遠雄：起火點在商場棟2樓無人傷

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

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台北大巨蛋上周末風光舉行中職開幕戰，2場賽事各吸引逾2萬人入場，卻被發現漏水、看台搖晃等硬體問題，北市府將缺失列入績效評估，若連續2年評定分數70分以下，視為營運不佳，最重可解約。然而，昨天深夜11點多，偵測到火災警報，遠雄集團副總經理楊舜欽說，起火點在園區商場棟2樓空調機房，巨蛋體育館無受到波及。

楊舜欽表示，台北文化體育園區（台北大巨蛋）於5日晚間11點多偵測到火災警報，經了解，起火點位在園區商場棟的2樓空調機房。起火後，保全人員第一時間立即進行滅火作業，並於11點31分通報消防隊。

他指出，台北市消防局獲報後，晚間11點36分左右抵達現場搶救，火勢在10分鐘左右立刻撲滅，燃燒面積約1平方公尺，沒有造成任何人員傷亡，巨蛋體育館亦無受到波及，請民眾放心。至於詳細起火原因，仍有待消防局進一步調查釐清。

台北大巨蛋去年底完工啟用，迄今舉辦不少棒球賽事，卻頻傳漏水、看台搖晃等硬體問題，昨深夜商場棟2樓空調機房還失火。圖／聯合報系資料照片
台北大巨蛋去年底完工啟用，迄今舉辦不少棒球賽事，卻頻傳漏水、看台搖晃等硬體問題，昨深夜商場棟2樓空調機房還失火。圖／聯合報系資料照片

大巨蛋 火災 遠雄

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