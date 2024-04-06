聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI變臉帥哥男友 誘老婦匯款贖人

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

1名印尼婦人日前打算匯款4千美元贖金，營救在高雄被「移民署」扣押的男朋友，銀行櫃員覺得不對勁，警方獲報趕抵了解，發現婦人的「帥哥男友」根本就是AI變臉詐騙。記者林昭彰／翻攝
1名印尼婦人日前打算匯款4千美元贖金，營救在高雄被「移民署」扣押的男朋友，銀行櫃員覺得不對勁，警方獲報趕抵了解，發現婦人的「帥哥男友」根本就是AI變臉詐騙。記者林昭彰／翻攝

新北市蘆洲區有名六十七歲印尼婦人，日前打算匯款四千美元贖金，營救在高雄被「移民署」扣押的男朋友，銀行櫃員覺得不對勁，警方獲報趕赴現場了解，這才發現婦人的「帥哥男友」根本就是AI變臉詐騙。

據了解，這名婦人已歸化台灣籍，但不會說華語，上個月廿七日上午，她到蘆洲區集賢路某銀行，焦急用英語說要匯款四千美元，行員聽她描述因有外籍朋友在台居留權出現問題，需要匯款給移民署，但收款帳號卻是美國的個人帳戶，於是改口說要匯款到美國給家人。

蘆洲警分局集賢派出所三名警員獲報趕抵，耐心勸阻才得知，婦人在交友軟體認識一名帥哥之後，雙方平常都透過「微信」聊天。三月廿七日一早對方透過視訊，聲稱在高雄被移民署逮捕，需要付款四千美元贖金才能重獲自由。

婦人形容，對方視訊的場景像在監獄，所以急著交付贖金救人，令員警感到啼笑皆非，經檢視婦人的手機發現，她認識的「帥哥男友」，根本就是透過AI軟體變臉的容貌，員警耐心向婦人說明，台灣移民署不可能叫民眾付贖金救人，這是詐騙集團的交友騙術。

交友軟體 移民署 詐騙集團

延伸閱讀

影／印尼婦被AI變臉帥哥迷昏頭 要匯4千美元贖金給「移民署」被勸阻

影／「超胸」2越女藏身高雄電信大樓 輪流性服務8嫖客慘了

移民署預審系統 去年攔阻256名不速之客入境

綠委質疑對移民署人力較大方 人事長駁：雙方關係很差

相關新聞

影／新北酒廠陷火海！熊熊烈焰竄出4人驚險逃生 大批消防人車搶救中

新北市新店區車子路一間生產啤酒酒廠今晚7時許冒出大量濃煙及火舌竄出，工廠內四人急忙逃生，新北市消防局45車84人搶救中。

桃園中壢燒烤店起火竄濃煙 消防人員4分鐘趕到現場灌救中

桃園中壢中美路上一間燒烤店今晚6時16分許，突然起火濃煙竄布天際，嚇壞民眾，消防人員獲報後，立即於4分鐘內到達現場，現場...

台南四草大橋傳落海意外 7旬翁救上岸已無呼吸心跳

台南四草大橋近6時傳出落海意外，有民眾目擊1男子落海過程，立即通報消防局，安平分隊等出動船艇救溺，約15分鐘接觸溺者，隨...

台中清明連假車聚聖地 「2山道猴」分別自撞山壁與超車失控自摔

台中市太平區長龍路俗稱「136縣道」為「車聚」熱門路段，警方重兵部署嚴抓飆車、改裝車和噪音等危險駕駛。長龍路四段赤崁頂一...

撞人祖墳 休旅車翻車…駕駛不見了

新北市五股區第一公墓昨天發生離奇車禍，掃墓民眾發現一輛休旅車撞壞別人祖墳翻覆「四輪朝天」，懷疑是酒駕肇逃，警方卻查出該車...

AI變臉帥哥男友 誘老婦匯款贖人

新北市蘆洲區有名六十七歲印尼婦人，日前打算匯款四千美元贖金，營救在高雄被「移民署」扣押的男朋友，銀行櫃員覺得不對勁，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。