AI變臉帥哥男友 誘老婦匯款贖人

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1名印尼婦人日前打算匯款4千美元贖金，營救在高雄被「移民署」扣押的男朋友，銀行櫃員覺得不對勁，警方獲報趕抵了解，發現婦人的「帥哥男友」根本就是AI變臉詐騙。記者林昭彰／翻攝

新北市蘆洲區有名六十七歲印尼婦人，日前打算匯款四千美元贖金，營救在高雄被「移民署」扣押的男朋友，銀行櫃員覺得不對勁，警方獲報趕赴現場了解，這才發現婦人的「帥哥男友」根本就是AI變臉詐騙。

據了解，這名婦人已歸化台灣籍，但不會說華語，上個月廿七日上午，她到蘆洲區集賢路某銀行，焦急用英語說要匯款四千美元，行員聽她描述因有外籍朋友在台居留權出現問題，需要匯款給移民署，但收款帳號卻是美國的個人帳戶，於是改口說要匯款到美國給家人。

蘆洲警分局集賢派出所三名警員獲報趕抵，耐心勸阻才得知，婦人在交友軟體認識一名帥哥之後，雙方平常都透過「微信」聊天。三月廿七日一早對方透過視訊，聲稱在高雄被移民署逮捕，需要付款四千美元贖金才能重獲自由。

婦人形容，對方視訊的場景像在監獄，所以急著交付贖金救人，令員警感到啼笑皆非，經檢視婦人的手機發現，她認識的「帥哥男友」，根本就是透過AI軟體變臉的容貌，員警耐心向婦人說明，台灣移民署不可能叫民眾付贖金救人，這是詐騙集團的交友騙術。