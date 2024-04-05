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台中清明連假車聚聖地 「2山道猴」分別自撞山壁與超車失控自摔

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

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台中市太平區長龍路俗稱「136縣道」為「車聚」熱門路段，警方重兵部署嚴抓飆車、改裝車和噪音等危險駕駛。長龍路四段赤崁頂一處下山轉彎路段昨天才發生一輛黑色改裝轎車自撞山壁翻車造成2傷，今天又有一名機車騎士超車失控自摔倒地，所幸後方轎車及時煞車，才未釀嚴重傷害。

警方說明，長龍路為往來台中太平、南投國姓的重要聯外道路，因沿線風景優美，路段蜿蜒曲折，吸引大批重型機車等聚集，警方每周六、日在長龍路重兵加強改裝車取締、測速照相，日前結合環警監聯合稽查，還出動空拍機鎖定競速或嚴重危險駕駛蒐證。

26歲邱姓男子昨天下午3時30分駕駛黑色轎車行經長龍路四段下山，行經赤崁頂一處轉彎路段時，失控自撞山壁翻覆，四輪朝天，車上包括邱男和同齡的吳姓乘客受輕傷，兩人經酒測為零。

20歲官姓機車騎士今天下午2時43分，騎機車沿長龍路四段行駛下山，行經赤崁頂一處下山轉彎路段，官姓男子原本打算超越同向白色轎車，沒想到失控自摔倒地，還好33歲孫姓轎車駕駛見狀及時煞車，轎車的右車頭僅輕微碰撞到機車車頭。

警方說明，官姓機車騎士身上多處擦挫傷，無大礙，未送醫。孫姓轎車駕駛未受傷，兩人經酒測為零，肇事原因，由警方釐清。呼籲民眾行經山路應注意路況，切勿不當超車或危險駕駛，以維用路人安全。

一輛黑色改裝轎車昨行經台中太平長龍路四段赤崁頂一處下山轉彎路段，自撞山壁翻覆，四輪朝天，車上二人輕傷。記者趙容萱／翻攝
一輛黑色改裝轎車昨行經台中太平長龍路四段赤崁頂一處下山轉彎路段，自撞山壁翻覆，四輪朝天，車上二人輕傷。記者趙容萱／翻攝
官姓機車騎士（紅圈處）今騎車行經台中太平長龍路四段赤崁頂一處下山轉彎路段，想要超越白色轎車因失控自摔倒地。記者趙容萱／翻攝
官姓機車騎士（紅圈處）今騎車行經台中太平長龍路四段赤崁頂一處下山轉彎路段，想要超越白色轎車因失控自摔倒地。記者趙容萱／翻攝

失控 機車騎士 自撞

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