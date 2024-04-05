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台南安平9樓公寓大樓竄黑煙 消防人車馳往滅火

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

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台南安平區平通路580巷弄內一棟9樓公寓大樓下午3時26分許冒出大量濃煙，大樓住戶發現後，陸續通報119，消防局據報後調派大批人車趕往現場，抵達後已有黑煙竄出，消防人員拉水線出水搶救，起火點疑在6樓，所幸火勢很快被撲滅，現場並無沒人受傷受困，起火原因仍待調查。

據調查，該大樓警報有動作，當時屋主人不在家，消防局共計出動消防16車、36人到場滅火，經消防人員入內搶救，發現6樓燃燒客廳雜物，下午3時42分火勢撲滅，燃燒面積約10平方公尺。

同時，消防人員為求慎重，滅火後逐層搜索，進一步確認沒有人員受傷受困。消防局指出，案發時屋主並不在家，已通知屋主返家了解。至於起火原因，仍待屋主返家後，進一步調查、釐清。

消防人員趕抵現場入內搶救，發現起火戶位在6樓，燃燒客廳雜物，火勢很快撲滅。圖／讀者提供
消防人員趕抵現場入內搶救，發現起火戶位在6樓，燃燒客廳雜物，火勢很快撲滅。圖／讀者提供
台南安平區平通路580巷弄內一棟9樓公寓大樓下午3時26分許冒出大量濃煙。圖／讀者提供
台南安平區平通路580巷弄內一棟9樓公寓大樓下午3時26分許冒出大量濃煙。圖／讀者提供

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