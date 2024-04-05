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平溪區靜安路紅牌重機自摔燒成火球 騎士多處擦傷送醫
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新北市平溪區靜安路二段今天中午近12時，一輛紅牌重機自摔起火燃燒，火勢相當大，有如一團火球，消防人員趕至射水滅火，燒毀嚴重剩骨架。車騎士肢體疼痛、多處擦傷，意識清醒，送往汐止國泰治療。
新北市消防局第六大隊上午11時47分獲報，平溪區靜安路二段106縣道61k，平溪往菁桐有機車自摔，機車已起火燃燒，火勢很大。11時51分消防人員到場，發現重機全面燃燒，有如一團火球，布一條線搶救，約12時火勢熄滅。
機車騎士肢體疼痛、多處擦傷，意識清醒，送往汐止國泰。詳細肇事原因待警方釐清，瑞芳警分局已到場採證處理。
消防局出動平溪分隊、石碇分隊2車4人，第六大隊大隊長羅億田表示，清明連假期間，鋒面報到各區下雨導致路面溼滑，騎乘機車容易因此摔車造成交通事故，提醒民眾不要超速、小心行駛。
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