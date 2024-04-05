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影／高雄駕駛嫌行人走太慢按喇叭互叫囂 惹警掏槍喝斥「趴下」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

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林姓男子昨晨駕車行經高雄市六合夜市前，因嫌路人洪姓男子在路中走太慢，按喇叭示警，雙方起衝突，警方出動快打部隊到場，雙方仍互相叫囂，員警掏槍警戒，喝斥「趴下，否則全部抓起來」；由於林、洪當街動手，2人被警方依違反社會秩序維護法送裁處。

網路社群「黑豪家族」昨深夜貼出一則影片，指昨晨凌晨2時18分許，在六合夜市六合路與南台路口，某舞廳的圍事團體和路人發生行車糾紛，警察到場，拔槍戒備，年輕人還是圍上去。

影片中只見一些年輕人朝警方叫囂，一名員警掏槍警戒，並喝斥在場年輕人，壓制對方囂張氣焰，有人被帶回。

轄區新興警分局警方指出，經調查，轎車駕駛林姓男子（28歲）當時認為路人洪姓男子（39歲）在路中行走過慢，當下鳴喇叭提醒，雙方因此發生爭執。

警方出動快打警組到場時，雙方仍互相叫囂，員警遂拔槍戒備喝止控制現場，警方對在場年輕人嚇阻「來證件，不要動，趴下，要不然就全部抓起來」。

後警方確認林、洪兩男均當街動手，但不願證實是否為影片所指是舞廳圍事滋事；雖雙方後來皆不願提出告訴，但警方仍違反依社會秩序維護法87條「互相鬥毆者」裁處。

林姓男子昨晨駕車行經高雄市六合夜市前，因嫌路人洪姓男子在路中走太慢，按喇叭示警，雙方起衝突，警方掏槍警戒喝斥。圖／取自網路社群「黑豪家族」
林姓男子昨晨駕車行經高雄市六合夜市前，因嫌路人洪姓男子在路中走太慢，按喇叭示警，雙方起衝突，警方掏槍警戒喝斥。圖／取自網路社群「黑豪家族」

林姓男子昨晨駕車行經高雄市六合夜市前，因嫌路人洪姓男子在路中走太慢，按喇叭示警，雙方起衝突，警方掏槍警戒喝斥。圖／取自網路社群「黑豪家族」
林姓男子昨晨駕車行經高雄市六合夜市前，因嫌路人洪姓男子在路中走太慢，按喇叭示警，雙方起衝突，警方掏槍警戒喝斥。圖／取自網路社群「黑豪家族」
林姓男子昨晨駕車行經高雄市六合夜市前，因嫌路人洪姓男子在路中走太慢，按喇叭示警，雙方起衝突，警方掏槍警戒喝斥。圖／取自網路社群「黑豪家族」
林姓男子昨晨駕車行經高雄市六合夜市前，因嫌路人洪姓男子在路中走太慢，按喇叭示警，雙方起衝突，警方掏槍警戒喝斥。圖／取自網路社群「黑豪家族」

六合夜市 年輕人 影片

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