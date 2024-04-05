防災專家：學校輕忽災害管理

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東華大學理工一館在這次強震中疑因化學品翻倒引發火警，實驗室付之一炬。圖／民眾提供 東華大學理工一館在這次強震中疑因化學品翻倒引發火警，實驗室付之一炬。防災專家單信瑜認為，關鍵在於大學端對災害管理相當輕忽，若火災初期有消防自衛編組應變，恐不會燒得那麼嚴重。消防署前組長林金宏也認同災害管理有缺失，「會燒成這樣是可預見的」，不能完全歸咎欠缺化學災害處理車等救災設備。

陽明交大土木工程學系副教授、台灣防災產業協會監事單信瑜說，校方應有消防自衛編組及實驗室化學品消防防護計畫，發生地震後，若火災初期由消防自衛編組滅火，火勢也不會那麼嚴重，且起火的實驗室即使有禁水性物質，但被延燒的實驗室若有灑水系統，就能控制火勢，但從結果看來，學校這兩點都沒做到。

單信瑜也說，一般使用大量化學品的工廠，在敬鵬大火後，都必須製作化學品的項目與數量清冊和放置位置圖，並在消防人員到達現場救災時提供，他認為東華大學應沒被這樣要求，大學也成為化學災害管理的「漏網之魚」。

單信瑜表示，要追究的是學校環境保護暨職業安全衛生中心的人是否在現場？是否提供各實驗室各種化學物質、毒物的品項和數量給消防人員？如果沒有，消防人員自然不敢貿然射水或強制滅火。

「整起火場關鍵還是在於大學端對於災害管理相當輕忽。」單信瑜說，大學實驗室是高風險場所，學校設有環安中心，但遺憾的是，大學端管理多流於形式，後續也應檢討災害發生時，是否在第一時間就先啟動校內應變。

林金宏認為，化學災害處理車雖然打火打得比較遠，但從結果來看，不能僅歸咎有無這些救災設備，而是要回歸最源頭的防災管理，實驗室防護是否只有符合最低標準的法令規定。

東華大學校長徐輝明回應，這起事故屬於複合式災難，學校很接近震央，這種災難很少見，可說是全台唯一案例。遇上複合式災難，很難做到盡善盡美，沒有師生傷亡是不幸中的大幸。

徐輝明指出，化學材料一定是放在櫃子裡保存，但地震真的太大，櫃子都翻倒，導致化學材料翻倒，事後學校一定會檢討，看哪裡需要改善。