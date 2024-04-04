網路詐騙升級AI深偽科技假冒親友 高雄警揪網紅教反詐

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高雄市警察局湖內分局結合擁有1.6萬粉絲的高雄在地美食旅遊網紅「淇淇」，拍攝台語反詐騙影片，宣導市民們識詐、防詐的技巧 ，以防制詐騙案件發生。

現今詐騙手段花招百出，許多民眾在社群網站、交友軟體被帥哥、美女大頭貼帳號搭訕後，在話術或感情攻勢下邀約加入投資群組進而被詐騙，甚至還有利用AI深偽科技，假冒被害人親友詐騙伎倆。