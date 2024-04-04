影／彰化機車撞車後滑行「卡」餐車底不熄火 餐車老板嚇壞

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

彰化縣北斗鎮18歲許姓機車騎士今沿斗中路向東行駛，途經中新路口，撞上要右轉中新路的轎車，機車失控滑行到路邊餐車車底，引擎疑似卡住持續發動，直到機車行師傅到達關閉引擎啟動的開關，幸未發生其它事故力，許男受傷被送醫救治，幸無大礙。車禍真正發生原因由警方調查。

據了解，許男今騎機車沿斗中路往田中鎮方向行駛，疑擦撞將右轉中新路的轎車左前方，許男摔車後向前滑約5公尺，滑進路邊餐車車底，附近熱心民眾見狀把他救出，但機車卡在餐車底下，引擎持續發動，車體幾乎全毀，餐車老板連忙停止營業，遠離車輛。