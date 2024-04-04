不滿機車違停被開單…「洋基球迷」尾隨女警 她不忍了當街飆罵

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台北市萬華警方昨天執行巡邏勤務，看到有多輛機車違停人行道，上前製單舉發，未料開單到一半，一名車主正好返回，他不滿被開單，上前質問「不能勸導嗎？」員警告知該違規不得勸導，孰料該名身穿紐約洋基球衣的男子，直接尾隨警察，更觸碰女警，要求「妳也去開其他車」，雙方一度爆發口角，後來男子自知理虧後離去。

警方指出，昨天下午1點40分，巡邏行經聯合醫院昆明院區時，有多輛機車違停人行道，依法上前開單，期間被一名機車駕駛理論，該名身穿洋基球衣的男子不滿吞下最高1200元的罰單，上前問警察「不能勸導嗎？直接開單嗎？」。

員警告知，違停人行道是不行勸導的項目，也說「對罰單有疑慮可以去申訴」，該名男子自言自語說「開單沒錯啦，就開啦」，事後惱羞成怒，尾隨警車約50公尺，甚至觸碰女警身體，女警認為他行為怪異，疑似想要奪槍，立刻大聲喝斥，連續質問「你碰我幹嘛？」該名男子這才指人行道其餘機車說「妳也去開其他車」。