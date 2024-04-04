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中油林園廠燃燒塔今早噴出火焰濃煙 網怒：清明又發爐

聯合報／ 記者王勇超潘奕言／高雄即時報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

中油高雄林園廠的燃燒塔，今天上午8時許突然噴出火柱，伴隨陣陣濃煙衝上天際，附近居民嚇得直呼恐怖。中油林園廠說，四輕工場因壓縮機異常，臨時調整製程，把多餘的氣體原料送到燃燒塔燃燒，今早8時25分發現燃燒塔閃生火光，立刻派人處理，狀況在8時30分許排除。環保局表示，將依空汙法開罰。

中油林園廠3月10日、16日發生氣體外洩及火警產生空汙，25日傍晚燃燒塔也噴出火焰，不僅傳出噪音，空氣中也飄散惡臭味，讓當地居民抱怨連連，不料今天上午8時許中油林園廠的燃燒塔又冒出巨大火光，當地居民無奈說，今天是清明節，大家忙著要掃墓祭祖，「中油林園廠怎麼又發爐了」，實在相當擾人。

高雄市林園區林園里里長黃盟松說，中油林園廠3月份接連發生2次工安意外，「林園區的里長全都去拉白布條抗議！」但抗議後3月25日中油林園廠的燃燒塔又「發爐」，中油說是新三輕啟爐初期不穩，產生不合格氣體送至廢氣燃燒塔處理，今天早上燃燒塔又噴火，讓居民感到相當害怕，希望中油能盡速更新老舊設備，改善製程風險。

環保局說，今早透過AI雲端監控系統監控，發現中油林園廠四輕工場今天上午8點25分許，因壓縮機滑油泵異常跳車，將製程氣排往燃燒塔處理，產生明顯粒狀污染物，違反空污法32條規定，將裁處10萬元至500萬元罰鍰。

中油林園廠的燃燒塔今天上午8時許，噴出火焰並冒出大量黑煙。圖／讀者提供
中油林園廠的燃燒塔今天上午8時許，噴出火焰並冒出大量黑煙。圖／讀者提供

中油 火災 環保局 監控

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