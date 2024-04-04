國1清明連假首日傳運鈔車事故 疑未注意路況追撞轎車

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清明連假首日，42歲曾姓運鈔車司機疑未注意車前狀況，今早8點45分在國道一號水上交流道入口匝道處，逕直追撞前方停等匝道紅燈的轎車，2車相撞後停在匝道入口，警方發現運鈔車上並未載運物品，詳細肇事原因仍待釐清。

國道警方指出，42歲曾姓男子駕駛小貨車（運鈔車），但無載運物品，疑在水上交流道入口匝道未注意車前狀況，撞擊前方停等匝道紅燈的29歲何姓女子轎車，2車相撞後停在入口匝道，事故在半小時內排除，車流已恢復順暢。