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國1清明連假首日傳運鈔車事故 疑未注意路況追撞轎車
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
清明連假首日，42歲曾姓運鈔車司機疑未注意車前狀況，今早8點45分在國道一號水上交流道入口匝道處，逕直追撞前方停等匝道紅燈的轎車，2車相撞後停在匝道入口，警方發現運鈔車上並未載運物品，詳細肇事原因仍待釐清。
國道警方指出，42歲曾姓男子駕駛小貨車（運鈔車），但無載運物品，疑在水上交流道入口匝道未注意車前狀況，撞擊前方停等匝道紅燈的29歲何姓女子轎車，2車相撞後停在入口匝道，事故在半小時內排除，車流已恢復順暢。
國道警方表示，2車相撞無人受傷，且無酒精反應，呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。
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