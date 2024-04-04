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清明連假首日 國3連二起追撞車禍 8車撞3人傷回堵3公里

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

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今天是清明兒童節連假第一天，國道出現車潮，國道三號台中段連續發生二起追撞事故，共8車撞、3人受傷，車流一度回堵3公里，國道警方提醒保持安全車距。

國道警方表示，今天早上6點52分在國道3號南向187.1、187.2公里發生2件受傷車禍，在國道3號南向內側車道發生分別5輛車及3輛車追撞事故，疑似未保持安全距離追撞，兩件事故共造成3人受傷就醫，駕駛經檢測駕駛酒測值皆為零。

國道警方接獲報案後立即調派巡邏車、救護車處理，另派公路警察局及高公局緩撞車到事故現場後方警戒疏導車流；追撞車禍一度封閉內側及中線車道進行拖吊，造成後方一度回堵約3公里，現已恢復交通。

國道警方呼籲用路人行駛高速公路應遵循限速規定、並保持專注、握好方向盤，汽車行駛於高、快速公路時，如需變換車道，應先顯示方向燈告知前後車輛，保持安全距離及間隔，才能變換車道， 違反規定者，將依道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款處以3000元到6000元罰鍰。

國道三號台中路段今天發生多車追撞事故，國道警察到場處理。圖／警方提供
國道三號台中路段今天發生多車追撞事故，國道警察到場處理。圖／警方提供
國道三號台中路段今天發生多車追撞事故，國道警察到場處理。圖／警方提供
國道三號台中路段今天發生多車追撞事故，國道警察到場處理。圖／警方提供
國道三號台中路段今天發生多車追撞事故，國道警察到場處理。圖／警方提供
國道三號台中路段今天發生多車追撞事故，國道警察到場處理。圖／警方提供

國道 車禍 連假

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