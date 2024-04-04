清明連假首日 國3連二起追撞車禍 8車撞3人傷回堵3公里

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今天是清明兒童節連假第一天，國道出現車潮，國道三號台中段連續發生二起追撞事故，共8車撞、3人受傷，車流一度回堵3公里，國道警方提醒保持安全車距。

國道警方表示，今天早上6點52分在國道3號南向187.1、187.2公里發生2件受傷車禍，在國道3號南向內側車道發生分別5輛車及3輛車追撞事故，疑似未保持安全距離追撞，兩件事故共造成3人受傷就醫，駕駛經檢測駕駛酒測值皆為零。

國道警方接獲報案後立即調派巡邏車、救護車處理，另派公路警察局及高公局緩撞車到事故現場後方警戒疏導車流；追撞車禍一度封閉內側及中線車道進行拖吊，造成後方一度回堵約3公里，現已恢復交通。