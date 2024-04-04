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高雄鋼琴女老師遭闖空門 通緝犯涉案但70萬鑽表去向不明

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

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高雄鋼琴女老師家3月底遭闖空門，被偷走價值上百萬元鑽表、首飾和名牌包，警方根據相關監錄畫面等資料，查出竊盜毒品通緝的周姓男子涉案，昨晚在捷運站逮捕他到案，搜回多數贓物，但價值70萬元的鑽表下落不明。

洪姓鋼琴女家教老師3月31日到外縣市掃墓，當晚回到高雄市新興區八德路公寓住處，發現大門遭破壞，進屋清點財物，發現包鑽表、戒指、4個名牌包和4萬元現金遭竊，總計損失上百萬元，向高雄市新興警分局報案。

警方成立專案小組調閱相關監錄系統畫面，並運用警方大數據分析，將影像貼警方肅竊群組，鼓山警分局員警發覺面熟，才查出周姓男子（50歲）涉案，得知他涉毒品、竊盜案，分別於去年9月、11月及今年3月21日，經高雄、橋頭2地檢署發布通緝。

專案小組追查周行竊前後利用步行、搭乘火車、捷運、計程車等方式，不斷製造斷點，又居無定所，四處藏匿，追查他的去向，又發現他常晚間搭乘捷運，出沒捷運站，派員在高捷三多商圈到楠梓加工區站埋伏，昨晚8時許，果然發現他出現高雄捷運巨蛋站，趁他下車上前逮捕他，在他身上另查獲3小包安非他命。

警方到周的住處，找回鋼琴女老師失竊的名牌包、皮夾及現金約1萬5000元，鑽表和戒指去向不明。他稱已經典當。但警方沒查獲他典當鑽表、戒指的現金，將他依竊盜、違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方昨晚在高雄捷運巨蛋站，逮捕涉案的周姓男子（右）。記者林保光／翻攝
警方昨晚在高雄捷運巨蛋站，逮捕涉案的周姓男子（右）。記者林保光／翻攝
警方昨晚逮捕周姓男子，找回女老師失竊的名牌包，但不見鑽表。記者林保光／翻攝
警方昨晚逮捕周姓男子，找回女老師失竊的名牌包，但不見鑽表。記者林保光／翻攝

捷運 毒品 竊盜

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