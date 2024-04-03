東華大學實驗室火勢擴大！伴隨爆炸聲燒至下樓層教室 目擊者：如高空煙火

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

國立東華大學理工一館實驗室今早8時地震過後傳出火警，救災人員研判疑似地震時化學物品掉落釀成，目前燃燒範圍已從4樓延燒到2、3樓，有擴大跡象，也不時傳出爆炸，但由於館內存放多種禁水性化學物，使得救災工作困難重重，目前已在實驗室百米外拉封鎖線戒備，晚間7時10分左右見火勢有減弱跡象，開始嘗試射水搶救。

據查，這起火警在今天上午強震後不久發生，由於未到上課時間，教室與實驗室都無人，未傳人員受困或傷亡，不過由於警報大響，不少被強震驚醒的學生跑到屋外看到實驗室飄黑煙，紛紛圍上前觀望，直到消防與警方趕抵，拉起封鎖線才推倒安全區域。

花蓮縣消防局為撲滅火勢，出動出動超過13輛車、23人前往搶救，但因為1到3樓存放禁水性化學物品，消防車難射水灌救，只能靠消防員穿著裝備、手持乾粉滅火器，以步行方式進入4樓嘗試撲滅。然而，實驗室內化學物品眾多，光靠滅火器難以撲滅，下午2時開始火場不斷傳出化學物品爆炸，而且威力不小，目擊者形容像是一顆高空煙火在身邊炸開，為防屏東明揚大火憾事，現場指揮官下令消防員撤出火場，警方也在實驗室百米外拉封鎖線阻止圍觀民眾靠近。