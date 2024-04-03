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東華大學實驗室火勢擴大！伴隨爆炸聲燒至下樓層教室 目擊者：如高空煙火

角度再增5公分！花蓮天王星大樓持續傾斜 指揮所後退至200公尺

全台搖晃！花蓮7.2大地震 截止晚間7時30分餘震近200起

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東華大學實驗室火警燒到天黑 臭味飄至「天王星危樓」都聞得到

聯合報／ 記者林佳彣王思慧／花蓮即時報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

0403花蓮大地震，花蓮縣陸續傳出建築物傾斜、蘇花路廊路斷、落石砸人等嚴重災情，國立東華大學理工一館4樓實驗室也發生火警，未傳出人員傷亡，但目前持續燃燒，火災臭味甚至往北飄，就連記者位在花蓮市天王星大樓周邊都聞得到。

0403花蓮大地震，花蓮縣陸續傳出嚴重災情，國立東華大學理工一館4樓實驗室也發生火警，幸無人傷亡。圖／民眾提供
0403花蓮大地震，花蓮縣陸續傳出嚴重災情，國立東華大學理工一館4樓實驗室也發生火警，幸無人傷亡。圖／民眾提供

東華大學校長徐輝明表示，此為化學品火災，環保局接手後，憂心人員受傷，因此以隔離式防火小心處理，校方目前靜候環保局通知。

東華大學主秘廖慶華指出，化學品火災的救援困難，不能用水撲滅，得使用乾粉，但2、3樓也有易燃品，消防人員基於保護自身安全，無法太靠近，目前讓它慢慢燒。雖然環保局監測空氣品質沒問題，仍提醒學生、附近居民緊閉門窗。

政府對此也發布緊急警報火災警戒，「此區有火災濃煙，請民眾緊閉門窗，避免出門，如有不適請盡速前往醫院。」

國立東華大學理工一館4樓實驗室今天發生火警，目前持續燃燒，火災臭味甚至往北飄，就連記者位在花蓮市天王星大樓周邊都聞得到。圖／擷取手機畫面
國立東華大學理工一館4樓實驗室今天發生火警，目前持續燃燒，火災臭味甚至往北飄，就連記者位在花蓮市天王星大樓周邊都聞得到。圖／擷取手機畫面

0403花蓮大地震 東華大學

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