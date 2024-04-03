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影／車貸糾紛？不滿按喇叭被嗆？新北4煞下車砸店 警逮人送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

鄒姓男子等4人這個月1日晚上共乘一輛汽車，行經新北市林口區仁愛路一間車行，張男按了聲喇叭，被車行人嗆回一聲「叭三小」，4煞下車手持鐵、球棒朝店外玻璃門、店內桌椅一陣揮砸隨後離去。警方獲報派員追查，店家一度誤以為是之前車貸糾紛，當天晚上警循線逮捕眾煞到案，眾煞否認與車貸有關，警詢後依法究辦。

據了解，鄒姓男子（20歲）這個月1日晚上7時39分左右，開車載同鄒男（21歲）、童姓男子（23歲）、張姓男子（22歲），4人1車行經新北市林口區仁愛路二段羅男（29歲）所經營的車行外，張男鳴按了一聲喇叭，不料卻遭羅男與其友人嗆回一聲「叭三小」。

鄒男等4人被嗆十分火大，分持球、鐵棒下車，大聲喝令羅男與其友人離開，旋即朝著店外玻璃門、店內桌椅一陣揮砸，導致玻璃門整個碎裂、桌椅損毀，4煞逞凶後迅速開車離去。

警方獲報派員趕抵，車行李姓股東一度懷疑是與一名黃男車貸糾紛有關，經警調閱店內、外監視器畫面，於當天晚上10時許循線在土城區中央路逮捕鄒男等4人，搜扣車內球、鐵棒等證物，一併帶回偵辦。

偵詢時鄒男等4人否認與車貸糾紛有關，強調只是單純不滿被嗆聲才會砸店，李姓股東了解後也拒絕到派出所說明，警詢後仍依加重妨害秩序、毀損等罪嫌移送4嫌法辦。

鄒男等4人不滿被嗆聲，持棒砸毀新北市林口區一家車行，遭警逮捕法辦。記者曾伯愷／翻攝
鄒男等4人不滿被嗆聲，持棒砸毀新北市林口區一家車行，遭警逮捕法辦。記者曾伯愷／翻攝
鄒男等4人不滿被嗆聲，持棒砸毀新北市林口區一家車行，遭警逮捕法辦。記者曾伯愷／翻攝
鄒男等4人不滿被嗆聲，持棒砸毀新北市林口區一家車行，遭警逮捕法辦。記者曾伯愷／翻攝
鄒男等4人不滿被嗆聲，持棒砸毀新北市林口區一家車行，遭警逮捕法辦。記者曾伯愷／翻攝
鄒男等4人不滿被嗆聲，持棒砸毀新北市林口區一家車行，遭警逮捕法辦。記者曾伯愷／翻攝
鄒男等4人不滿被嗆聲，持棒砸毀新北市林口區一家車行，遭警逮捕法辦。記者曾伯愷／翻攝
鄒男等4人不滿被嗆聲，持棒砸毀新北市林口區一家車行，遭警逮捕法辦。記者曾伯愷／翻攝

林口 車行

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