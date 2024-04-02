17歲少年借機車載16歲友人 追撞資源回收車雙雙慘死
新北市新店區今天傍晚發生2死車禍。17歲廖姓少年下午5時許無照騎打檔機車，載著16歲羅姓友人行經新店區祥和路時，前方1輛資源回收車正在等紅燈，廖姓少年疑似車速過快煞車不及直接追撞資收車車尾，廖男與羅男當場失去生命跡象，經送醫急救仍因傷重宣告不治，確切車禍原因及肇責歸屬正由警方調查中。
據了解，新店警方與新北市消防局今天下午5時許接獲報案，新店區祥和路發生機車與資源回收車車禍。警方、消防人員獲報趕抵，發現機車車頭卡進資收車底尾，機車碎裂宛如廢鐵，騎乘機車的17歲廖姓少年與後座乘客16歲羅姓少年倒臥血泊已無生命跡象，救護人員立即將2人送醫急救，但仍因傷重急救無效。
警方調查，騎機車的廖姓少年向薛姓友人借打檔車，無照載著羅姓友人行經新店區祥和路，疑因車速過快追撞前方等待紅燈的資源回收車，釀成2名少年重傷死亡。資源回收車駕駛向警方表示，當時前方紅燈他停下等待，後方突然有車撞了上來，他下車查看後立即報警。詳細車禍原因正由警方調查釐清。
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