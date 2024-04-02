17歲少年借機車載16歲友人 追撞資源回收車雙雙慘死

新北市新店區今天傍晚發生2死車禍。17歲廖姓少年下午5時許無照騎打檔機車，載著16歲羅姓友人行經新店區祥和路時，前方1輛資源回收車正在等紅燈，廖姓少年疑似車速過快煞車不及直接追撞資收車車尾，廖男與羅男當場失去生命跡象，經送醫急救仍因傷重宣告不治，確切車禍原因及肇責歸屬正由警方調查中。

據了解，新店警方與新北市消防局今天下午5時許接獲報案，新店區祥和路發生機車與資源回收車車禍。警方、消防人員獲報趕抵，發現機車車頭卡進資收車底尾，機車碎裂宛如廢鐵，騎乘機車的17歲廖姓少年與後座乘客16歲羅姓少年倒臥血泊已無生命跡象，救護人員立即將2人送醫急救，但仍因傷重急救無效。