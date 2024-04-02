影／彰化兩機車相撞火燒車 騎士變火球嚇壞路人
彰化縣41歲蕭姓男子騎機車出巷口左轉，與騎機車直行的19歲鄧姓男子相撞，鄧男機車起火，送醫急救迄今仍在加護病房，幸好意識清楚，蕭男頭部外傷無生命危險，車禍肇事真正原因和責任有待釐清。
據了解，蕭男昨下午騎普通重機車，從社頭鄉員集路一段某個巷子左轉到員集路，鄧男也騎普通重機沿員集路一段往北直行，雙方疑因煞車不及碰撞，鄧男連人帶車向前滑行約3公尺後起火，他來不及跳車，四肢、前胸、臀部都被燒傷。
民眾見狀嚇壞了，有熱心民眾設法搶救，因機車熊熊烈火難以靠近，鄧男掙扎逃離「火燒車」，消防分隊接獲通報趕到，一方面滅火，一方面把鄧男送往彰化基督教醫院急救，檢傷發現他全身51%的2至3級燒燙傷，今天還在加護病房，目前意識清楚。
警方還在調查車禍肇因，但提醒用路人行經無號誌路口和巷口，務必減速慢行，如果轉彎要注意左右來車，不要超速以確保行車安全。
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