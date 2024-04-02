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影／嚇死人！高雄台186甲線這路段又漏油 重機騎士下坡慘摔遭撞

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄26歲武姓男子昨天下午5時38分許，騎乘大型重機車至台186甲學府路段時，疑因地面出現漏油而摔車滑至對向，當下對向43歲許姓女子正好駕車駛來，武、許兩車擦撞後，武大幸全身只有擦挫傷；驚悚過程全被網友錄下，並上傳至社群平台，引來熱議。

「沿路下坡出現油漬不是第一次發生！」有網友留言指出，據轄管仁武分局指出，去年下半旬該段路曾有漏油害騎士慘摔事件發生，並找到肇事前車依法開罰。

至於，昨天學府路段（台186甲線）的這起騎士自摔遭對向車擦撞事故，仁武分局指出，許男疑因路面油漬致自摔，並和對向來車擦撞，幸運的是，武男當下僅擦挫傷，意識清楚，警對肇事雙方駕駛酒測，均無飲酒情事。

武表示，行經該路段時，疑因路面油漬，才會導致不穩自摔；目前，警正擴大調閱監視器，追查漏油車輛，針對車輛不慎漏油情事，因涉犯道路交通管理處罰條例第30條規定，可處最重1萬8000元罰鍰；另致人受傷，則吊扣駕駛執照一年。全案詳細肇責仍待進一步釐清。

據查，大社區學府路段（台186甲線）去年1至3月，發生計12件A2（造成人員受傷）事故、2件A3（僅車損）事故，共18人受傷；而對應今年同期共發生6件A2事故、1件A3事故，8人受傷，皆無A1發生。

地面前車留下油漬，導致下坡處發生車輛慘摔事故。記者古和純／翻攝
地面前車留下油漬，導致下坡處發生車輛慘摔事故。記者古和純／翻攝
地面前車留下油漬，導致後車重機不慎慘摔。記者古和純／翻攝
地面前車留下油漬，導致後車重機不慎慘摔。記者古和純／翻攝

漏油 自摔 重機

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