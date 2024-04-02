影／從台78線到國3古坑段一路逆向 老翁駕車嚇壞目擊者

國道3號雲林古坑段昨天中午出現一輛逆向急駛汽車，嚇壞當時行經車輛、紛紛降速閃避，警方獲報隨即出動攔查，終在南下267公里處外側路肩找到肇事男駕駛；據了解，該男疑因不熟路況，一路從台78線快速道路就逆向行駛至高速公路；目擊者張姓駕駛指出，因快道、國道車速都快，驚魂未定下趕緊報警，幸好未釀意外。

據悉，76歲林姓男子昨午獨自駕車上路，不過因其年事已高，不諳手機導航，找路全憑印象，在不熟悉情況下不慎逆向開上快速道路，起初他還渾然不知，駕駛到一半才發現自己「方向怎與他人不同？」此時恍然大悟誤判入口匝道及行駛方向，情急之下不知如何因應而往內側路肩繼續前行。

張姓駕駛當時在台78線快速道路與林翁車輛擦身而過，他回憶「真嚇到話都說不清楚！」還好沒傳出意外；其他目擊駕駛則將行車記錄器畫面放上網路，引起網友一片驚呼「沒發現自己逆向？」、「嚇到要去收驚！」、「不要亂開這種愚人節玩笑」，替用路人捏了一把冷汗。

國道警方第八大隊古坑分隊長蔡源璋表示，昨午12點41分左右接獲通報，於國3古坑交流道路段南向車道發現一輛自小客車逆向往北行駛，經攔查於12點50分發現該車逆向停在267公里處外側路肩，員警當場停車並依道路交通管理處罰條例製單舉發，將處汽車駕駛人6000元至3萬6000元罰鍰，後續由拖吊車協助排除該車。