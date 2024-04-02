暖暖冷凍廠氨氣2度外洩居民跳腳 業者今導入水車變氨水運走

基隆市暖暖區源遠路一間廢棄的冷凍廠，日前發生氨氣外洩，業者緊急處理止漏。附近民眾昨晚又聞到氨氣外洩氣味，業者找到洩漏點再止漏，今天並會把氣體導入水車，形成氨水後運走，作業時間要2天。環保局表示，業者徹底改善前，每天都會派員稽查。

基隆市暖暖區源遠路一處廢棄冷凍廠房，3月30日發生氨氣外洩，附近住戶聞到異味報案。消防局、環保局派員處理，並與業者找到洩漏處，止漏後解除警報。

消防局昨晚7點左右又接獲報案，又有人在冷凍廠附近聞到刺鼻味，派遣2車、4人前往現場，先拉起警戒繩，並通報市警局、環保局、環境部化學署環境事故諮詢中心協助處理。

消防局連絡上工廠負責人，對方表示，3月30日氨氣外洩後緊急處置，昨晚在廠區處理到下午5點多，油槽氨氣已經抽乾，只剩管線內的氨氣慢慢消散。

消防員在現場也有聞到氨氣味道，出一水線警戒及降低氨氣濃度，並要求工廠負責人回到現場處理。眾人查看後，發現廠房外部管線有殘餘氨氣洩漏，並冒出白煙，關閉排管閥後，檢測數值降為0。

基隆市議員林旻勳表示，昨晚6點多他騎機車經過碇內夜市附近，也有聞到刺鼻異味，另有民眾向他異味非常刺鼻，讓人很不舒服，幾要嘔吐，馬上聯繫消防局、環保局等單位人員到場處理。

消防員和環保局人員進入廠房儲槽附近檢測，發現氨氣濃度為1.1ppm，並找到洩漏點是外部管線，因殘餘氨氣洩漏還冒出白煙，通知業者關閉廠房3樓氨氣排管閥後，環保局檢測數值均為0才離開。