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春酒高達62人上吐下瀉 屈臣氏：協助就醫費並發慰問金

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導

寶林茶室中毒風暴還在發展中，沒想到今再爆屈臣氏於新北新莊頤品飯店春酒時，發生集體食物中毒情況，高達62人有上吐下瀉情況。屈臣氏證實，春酒後確實陸續接獲員工反映身體不適，第一時間啟動內部調查並追蹤員工情況，也會協助就醫費用與發給慰問金。

台灣屈臣氏公司日前於新北新莊的頤品飯店辦春酒，卻一次出現數十人上吐下瀉並就醫情況；據屈臣氏員工爆料，3月26至27日兩天吃完春酒後，隔天就有多人出現身體不適情況。

員工們還彼此「分享」情況，包含「一晚吐6次」、「回家開始拉，隔天繼續拉」等。頤品大飯店所屬的雲朗集團表示，已積極配合衛生局調查，不過當天有客人帶外食，釐清原因後，若真為宴會廳所造成身體不適，一定會負起全責。

屈臣氏證實，公司於3月26日至27日於頤品大飯店新莊晶冠館舉辦北部春酒活動，陸續接獲員工反映身體不適的狀況，在得知有員工身體不適狀況後，即第一時間啟動內部調查，並針對身體不適員工協助支付就醫相關費用與提供慰問金。

屈臣氏表示，新北衛生局對於該事件已於3月31日至頤品大飯店抽檢，屈臣氏將積極配合政府單位作業並關注調查進度，以維護所有員工的健康權益，也將持續關懷、追蹤相關員工的健康狀況，並給予適當協助。

新莊頤品大飯店位於新北新莊晶冠廣場內，交通位置方便，常吸引不少團體辦活動，如今卻爆出食安事件。記者李成蔭／攝影
新莊頤品大飯店位於新北新莊晶冠廣場內，交通位置方便，常吸引不少團體辦活動，如今卻爆出食安事件。記者李成蔭／攝影
台灣屈臣氏是知名藥妝品牌，日前辦理北部春酒時，卻有數十位員工上吐下瀉，公司將協助就醫費用與發給慰問金。圖／屈臣氏提供
台灣屈臣氏是知名藥妝品牌，日前辦理北部春酒時，卻有數十位員工上吐下瀉，公司將協助就醫費用與發給慰問金。圖／屈臣氏提供

春酒 衛生局 飯店

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