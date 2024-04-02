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影／彰化交流道中油油罐車翻覆柴油流滿地 影像曝光

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

國道1號中山高速公路彰化交流道今天早上6點半一輛油罐車翻覆，車輛翻覆至路肩，一度封閉外側車道，劉男腹部擦挫傷，但拒絕就醫，警方進行酒測，劉男酒測值沒有酒精反應，車禍原因仍待鑑定調查釐清。

彰化縣消防局獲報後派人到場，發現柴油溢出，為安全起見，立即拉封鎖線警戒，等待中油公司人員派遣人車將現場油品轉移。

51歲劉姓駕駛今天清晨駕駛中油公司油罐車，下交流道匝道往彰化市區方向左轉時，疑因車速過快轉彎造成車輛翻覆路肩，車輛裝載的柴油因此洩漏。

警方指出，翻覆油罐車原載1萬8千公升柴油，翻覆時外洩柴油，後通知中油公司派遣其他油罐車到場，將車內剩餘柴油抽取出來，以便移動翻覆車輛，現場事故清除目前已完成，目前交通逐漸恢復順暢。

國道1號中山高速公路彰化交流道今天早上6點半一輛油罐車翻覆，警方到場戒備。圖／讀者提供
國道1號中山高速公路彰化交流道今天早上6點半一輛油罐車翻覆，警方到場戒備。圖／讀者提供
國道1號中山高速公路彰化交流道今天早上6點半一輛油罐車翻覆，輛翻覆至路肩，一度封閉外側車道。圖／讀者提供
國道1號中山高速公路彰化交流道今天早上6點半一輛油罐車翻覆，輛翻覆至路肩，一度封閉外側車道。圖／讀者提供

中油 酒測

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