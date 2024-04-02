7秒換位再倒檔？台南男車禍找女友頂替 秒數不符常理露馬腳

吳姓男子去年3月16日晚間在台南北區和緯路3段與文賢一路口倒車時，不慎擦撞機車待轉區上的施姓男子機車，致施左手肘挫傷，吳經酒測後簽名，因無駕照請林姓女友頂替被抓包，林女辯稱，車是她開的，兩人在車內互換位置，法官勘驗監視器認7秒內不可能完成，不符常理，判她2月。

檢警調查，吳當晚10時許在該路口起駛倒車時，不慎擦撞在機車待轉區停等紅燈的施機車而肇事。吳肇事後，當場接受員警酒測並在紀錄表上簽名，但因他無駕照，請林女到場頂替。

林女當晚10時18分許、10時28分許騎乘機車到案發路口，10時54分接受市警五分局交通分隊調查及製作筆錄時，她向員警供稱，車子是她開的。後因警方發覺酒測表上簽名者是吳，與現場自稱為駕駛人及交通事故調查紀錄表上簽名者林女，並非一致，經調閱監視器畫面及員警密錄器畫面後查獲。

林女辯稱，當天確實是她開車到案發現場的便利商店，因為累了就爬到副駕駛座，隨後男友下車去便利商店，男友上車後，他們又在車內互換位置，之後由她開始倒車而發生車禍；肇事後因為她慌了，就由男友下車察看。

台南地院審理時，當庭勘驗監視器畫面，發現肇事後自該車下車察看者是吳。同時，找來案發後最先到場處理劉姓警員作證。

法官詢問，你到場的時候，有看到一位女性嗎？劉回答，沒有印象。劉說，到場的時候，是看到兩個男的。他就直接問車子是誰開的，一開始是吳跟他講車禍發生的事，但講什麼事他忘記了，因此，對吳、施作的酒測。

法官又問，從到現場到作酒測這段時間，有注意到另一位女生嗎？劉答稱，沒有注意到她。法官接著問，為何針對在場的兩位男性酒測，為何不針對林女酒測？劉表示「因為我沒有看到她」。直至同事來的時候，他要離開現場時，才看到林女。

同時，據現場監視器畫面，肇事前吳自駕駛座上車後，直至該車開始倒退，時間僅有7秒。法官認為，轎車前座空間狹小，2名成年人要在駕駛座及副駕駛座間互換座位，已屬不易，換完座位後要換檔倒車，此一系列動作要在7秒內完成，實在難以想像，況且，林女若不想下車處理，而要由吳出面，也無互換座位必要，林女所辯與常情不符，難以採信。

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