台南市私人宮廟凌晨失火 1男1女逃生以共生面罩脫困

台南市東區崇善十一街12巷內一處私人宮廟，今天凌晨零點20分疑因騎樓燃燒金紙不慎引燃周遭雜物，冒出大量濃煙，屋內1男1女躲到2樓後方陽台避難，消防人員以共生面罩提供氧氣，先後帶2人下樓後脫困。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天凌晨零點20分接獲民眾報案，位於東區崇善十一街12巷內4樓民宅私人宮廟失火，請派人車搶救，中心出動14車35人前往滅火，消防人員到場後出水滅火，零點29分火勢撲滅。

消防人員說，屋內2人翁姓男性66歲、李姓女性26歲，躲到22樓後方陽台，消防人員以共生面罩提供氧氣，先後帶2人下樓後脫困。