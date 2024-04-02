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台南市私人宮廟凌晨失火 1男1女逃生以共生面罩脫困

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南東區崇善十一街12巷內一處私人宮廟，今天凌晨零點20分疑因騎樓燃燒金紙不慎引燃周遭雜物，冒出大量濃煙，屋內1男1女躲到2樓後方陽台避難，消防人員以共生面罩提供氧氣，先後帶2人下樓後脫困。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天凌晨零點20分接獲民眾報案，位於東區崇善十一街12巷內4樓民宅私人宮廟失火，請派人車搶救，中心出動14車35人前往滅火，消防人員到場後出水滅火，零點29分火勢撲滅。

消防人員說，屋內2人翁姓男性66歲、李姓女性26歲，躲到22樓後方陽台，消防人員以共生面罩提供氧氣，先後帶2人下樓後脫困。

據了解，起火戶為私人宮廟設置一樓處，建物為三樓水泥、四樓鐵皮加蓋，於騎樓處燃燒金紙不慎引燃周遭，燃燒面積約1平方公尺，未裝設住警器，消防人員施以防火宣導。

台南市東區崇善十一街12巷內私人宮廟，今天凌晨失火，66歲翁姓男性戴著共生面罩後從2樓後方陽台脫困。 記者黃宣翰／翻攝
台南市東區崇善十一街12巷內私人宮廟，今天凌晨失火，66歲翁姓男性戴著共生面罩後從2樓後方陽台脫困。 記者黃宣翰／翻攝
台南市東區崇善十一街12巷內私人宮廟，今天凌晨零點20分，疑似因為在騎樓燃燒金紙而不慎點燃了周圍的雜物，導致大量濃煙冒出，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市東區崇善十一街12巷內私人宮廟，今天凌晨零點20分，疑似因為在騎樓燃燒金紙而不慎點燃了周圍的雜物，導致大量濃煙冒出，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／翻攝

台南 東區 金紙

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