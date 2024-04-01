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離奇！高雄騎士彎道自摔跌進水溝 所幸剛好「躺機車上」未溺斃
林姓男子今晚7時13分許騎機車從高雄市大寮區江山路彎道左彎時，不慎自摔，剛好跌進水溝；離奇時的是，林整個人剛好躺在泡水的機車上，警消獲報趕抵，救護員發現林意識清楚，送醫後無大礙，事後施以酒測，無酒駕行為。
警方調查，林姓男子（43歲）今晚7時13分許騎機車沿大寮區江山路由北往南行駛，欲在彎道左彎時，不慎機車失控，連人帶車摔進路旁水溝中，民眾目擊打119求助。
林園警分局中庄派出所獲報同步趕抵，警消到場查看，驚見林雖然人在水溝中，但幸運的是，機車比人先落入水溝裡，林躺在機車上，否則恐有溺斃之虞。
救護員發現林意識清醒，將他救上岸後，所幸傷勢不嚴重，送醫無大礙；警方事後對林施以酒測，酒測值零，詳細事故經過由警方進一步釐清。
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