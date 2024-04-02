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IG假捐款真詐騙 多家社福報案

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

不肖人士於IG發起抽獎、占卜、送樂高等活動，要民眾捐款一八八元至特定社福團體，再藉機套取個資，包括婦援會、伊甸基金會等多家社福團體都成受害者。社福團體已向警方報案，避免稍有不慎捐款帳戶遭凍結，影響營運，也提醒民眾注意。

不少社福團體最近在臉書粉絲專頁發表聲明，指有不明人士冒用社福團體名義邀民眾捐款，藉此獲取個資或不法用途，呼籲民眾勿上當。台灣認知功能促進協會揭露詐騙集團手法，多先在IG發起捐款抽獎等活動，提供社福團體匯款帳號佯裝要轉帳，再表示匯款失敗，要被害人跟客服人員聯繫，提供一組Line ID供加入。

詐團接著假冒客服人員啟動視訊，指示被害者操作網路銀行匯款、甚至貸款，據悉已有人遭騙六十萬元現金，被動貸款七十五萬元。認知協會說，上月十九日起帳號陸續收到兩百多筆一八八元金額匯款，隔日就在協會官網、FB發聲明，並由一位匯款者擔任證人後報案、提告。

婦援會也表示收到兩百多筆一八八元的不明匯款，第一時間發現後，就在官網公告，並以「妨害名譽」罪嫌提告。婦援會說，打電話提醒受害民眾時都被誤認為詐騙，顯然影響民眾對婦聯會的信任感；婦援會提醒，詐團往往透過下班時間行騙，民眾收到此類資訊，可於上班時間致電社福團體確認。

伊甸基金會則收到五十多筆一八八元不明匯款，伊甸基金會資源發展處處長黃子倢表示，伊甸已開發多元捐款管道，減少民眾暴露個資的機會，民眾可透過電子支付於伊甸官網捐款，捐款證明只需附電子信箱，不必提供身分證字號，希望透過優化流程，爭取民眾信賴。

個資 捐款 詐騙集團

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