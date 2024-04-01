女山友登玉山摔落邊坡 嘉義縣消防人員搶救送醫

今天中午有名來自桃園市女登山客摔落阿里山鄉玉山步道40公尺邊坡，嘉義縣消防局據報後，協助救援，搶救傷者到步道，協助下山由救護車送往嘉義市醫院救治。

消防局表示，今天中午12點37分獲報於阿里山鄉玉山步道79號橋附近有民眾摔落邊坡，消防局立即派遣人、車前往救援，經了解，登山隊一行27人由桃園至嘉義縣攀登玉山，其中1名年約59歲女山友於79號橋附近摔落約40公尺邊坡。

消防救護與排雲山莊人員前往現場並協助將女山友搶救至步道上，傷者表示左肩及肋骨處疼痛，現場給予適當處置後，協助傷者步行下山，由救護車送往嘉義基督教醫院診治。