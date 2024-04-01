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女山友登玉山摔落邊坡 嘉義縣消防人員搶救送醫
今天中午有名來自桃園市女登山客摔落阿里山鄉玉山步道40公尺邊坡，嘉義縣消防局據報後，協助救援，搶救傷者到步道，協助下山由救護車送往嘉義市醫院救治。
消防局表示，今天中午12點37分獲報於阿里山鄉玉山步道79號橋附近有民眾摔落邊坡，消防局立即派遣人、車前往救援，經了解，登山隊一行27人由桃園至嘉義縣攀登玉山，其中1名年約59歲女山友於79號橋附近摔落約40公尺邊坡。
消防救護與排雲山莊人員前往現場並協助將女山友搶救至步道上，傷者表示左肩及肋骨處疼痛，現場給予適當處置後，協助傷者步行下山，由救護車送往嘉義基督教醫院診治。
嘉義縣消防局統計今年1月至今，受理玉山登山步道案件共計2案，造成1死1傷，消防局呼籲民眾爬山除了注意身體狀況外，務必留意氣象資訊，山區天雨路滑，上山遊客務必注意自身安全。
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