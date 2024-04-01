國道1號高雄中正交流道追撞 46歲遊覽車駕駛未載客…疑恍神釀3人傷

國道1號北向中正路交流道今天下午發生追撞事故，李姓男子駕駛遊覽車疑因恍神推撞3部車輛，造成4車受損、3人受傷。傷者意識清楚送醫救治，事故原因待警方調查。

國道公路警察局第五公路警察大隊發布訊息指出，46歲李男今天駕駛遊覽車未載客，下午2時51分許行經國道1號北向368.1公里時，疑因未注意車前動態追撞前方車輛，造成4部車碰撞受損。

高雄市消防局表示，事故造成其中1部車輛駕駛及乘客共3人受傷，傷者分別為42歲黃姓男子臉部撕裂傷及頸腰背疼痛、年約67歲男子左手腕骨折、年約62歲女子肢體擦挫傷，3人皆意識清楚，由救護人員協助送醫。

第五公路警察大隊表示，下午3時40分排除事故現場，全線恢復通車，受傷黃男尚未酒測，其餘3名駕駛均無酒駕，呼籲民眾開車務必注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人危害。