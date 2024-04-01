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從3C到農產無所不偷 還用推車「運貨」行竊囂張全都錄
雲林縣黃姓慣竊，多次進出牢獄仍不悔改，上月起接連闖空門行竊，連續三度光顧一家肉品公司，無所不偷，從筆電等3C產品到農產品，連瓦斯爐也不放過，能拿就拿，搬不動還像工人一般用推車「運貨」，作案過程全都錄，行徑囂張，今天上午他又偷了兩大袋蒜頭，路上被警方攔截逮捕，再將他送進牢房。
連偷3次，如入無人之境，太囂張了！雲林縣虎尾地區一家肉品公司上月10日左右，連頭竊購間空門，利用下班人少，潛入公司辦公室，偷走現金、零錢、筆電、相機、手機、無線耳機等3C電子產品，連員工泡茶用的電磁爐、卡司爐也全偷走，東西太多搬不動，還到倉庫推來推車，直接把整車偷來的物品推回家。
戴帽子和口罩的黃姓竊賊，企圖掩蓋長相，但作案過程全被監視器錄下，虎尾分局獲報展開追查，因黃嫌均單車作案，沒車牌號碼可供追查，只能大海撈針般四出巡邏，目前正值雲林蒜頭採收期，今天上午他又到一處農田偷了兩大袋約百台斤的大蒜，也用推車外掛在單車上，騎車行經虎尾大成路一帶，被警方攔截盤問。
經比對食品公司的竊賊特徵吻合，他坦承犯行，到其住處起出瓦斯爐等贓物，依竊盜罪移送法辦，警方說，47歲的黃嫌無所不偷，除自己生活用，只要能賣一、兩百元的東西他也不放過，從不空出而出，去年八月才因竊盜罪執行出獄，今犯案將再入獄。
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