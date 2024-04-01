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蔡清祥訪基隆向上學苑 勉更生人戒毒、找到職業興趣重生

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

法務部長蔡清祥今天到基隆「向上學苑」，期許基隆更生人堅定戒毒的勇氣，早日脫離「毒海」。向上學苑配合更生人興趣，提供職訓及就業選擇，目前新增竹編藝術課程，希望能減輕戒癮過程的壓力和焦慮，並透過市集及網路行銷他們的作品。

蔡清祥和法務部參事王以文今天有基隆地檢署檢察長李嘉明、主任檢察官陳照世及黃嘉妮、書記官長陳德晶、主任觀護人許瑜庭和台灣更生保護會基隆分會委員許雲忠等人，前往向上學苑了解運作情形。

基隆向上學苑可容納15名更生人，24小時有專人陪伴戒毒。為了幫助更生人與社會接軌，向上學苑兩年多前加入台灣更生保護會的更生事業群，與多面向產業合作，讓更生人有多元學習機會，並提供友善工作環境，未來順利復歸社會。

向上學苑秘書長林明亮說，配合更生人多元就業興趣，除了過去搬家、油漆、清潔、修繕等項目，對餐飲工作有興趣的更生人，也可安排到更保協會幸運草市集亞杜蘭廚房工作。目前廚房有8名成員，6人是更生人，另2人是沒有吸毒的更生人家屬。

林明亮表示，這項作法是配合法務部「援助家庭」計畫，更生人到廚房工作，不但可提供更生人維持生計的經濟來源，也提供工作機會給弱勢更生家屬，服務對象擴展到整個更生家庭。目前還提供鐵工技術、水電工程職訓，另增加竹編藝術課程，希望透過藝術陶冶心性，減輕戒癮的壓力和焦慮。

蔡清祥為更生人加油打氣，勉勵珍惜現在，放眼未來，堅定戒毒的決心，早日重返社會並融入家庭。他並分享曾為大姊頭的李凱莉，入監10多年獲假釋後，從更生人搖身一變成總鋪師的人生故事，鼓勵更生人只要下定決心，不要中途而廢，都會有美好的將來。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

法務部長蔡清祥今天到基隆「向上學苑」，期許基隆更生人堅定戒毒的勇氣，早日脫離「毒海」。圖／基隆地檢署提供
法務部長蔡清祥今天到基隆「向上學苑」，期許基隆更生人堅定戒毒的勇氣，早日脫離「毒海」。圖／基隆地檢署提供
法務部長蔡清祥（前左三）今天到基隆「向上學苑」，期許基隆更生人堅定戒毒的勇氣，早日脫離「毒海」。圖／基隆地檢署提供
法務部長蔡清祥（前左三）今天到基隆「向上學苑」，期許基隆更生人堅定戒毒的勇氣，早日脫離「毒海」。圖／基隆地檢署提供
法務部長蔡清祥（左一）今天到基隆「向上學苑」，期許基隆更生人堅定戒毒的勇氣，早日脫離「毒海」。圖／基隆地檢署提供
法務部長蔡清祥（左一）今天到基隆「向上學苑」，期許基隆更生人堅定戒毒的勇氣，早日脫離「毒海」。圖／基隆地檢署提供

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