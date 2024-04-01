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影／台中熟女試管多次才成功 38周羊水破了警當開路先鋒

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓熟女想當媽媽，嘗試試管嬰兒多次才成功受孕，上月底已懷孕38周，未料突然羊水破了，陳女丈夫趕緊騎機車要載妻子前往醫院，未料一路大燈未開，還搖晃蛇行，十分危險，警方巡邏時發現，前往攔查，得知陳女將臨盆後，趕緊要陳女坐上巡邏車，以警車載運陳女到醫院生產，母子均安。

第五警分局松安所警員趙伯修、蔣孟霖、楊雅婷，上月29日凌晨零時許巡經北屯區松竹路二段時，發現一輛機車雙載，大燈未開、行車軌跡搖晃不穩，警方前往攔查車輛，機車後座陳姓女子（41歲）告知，她已懷孕38周，因在家羊水破了，丈夫才騎機車載她前往醫院。

警方得知後，趕緊請陳女坐上巡邏車前座，一路開啟警示燈和鳴笛加速護送，僅花五分鐘便抵達預計生產的醫院，而丈夫則騎車隨後到達。

警方關心時得知，陳女是高齡產婦，嘗試試管嬰兒的人工受孕療程多次，才成功得子，孕期已有38周，但案發前突然感覺劇烈腹痛，發現羊水破了，才趕緊叫丈夫帶她就醫。

第五警分局表示，為民服務是他們的職責，這次的行動僅是盡到了他們的分內工作，並希望民眾在類似情況下能夠及時撥打119，以便專業救護人員提供適切的救援，呼籲市民在面對緊急情況時能夠保持冷靜，及時求助，以確保母嬰平安。

台中市陳姓女子懷孕38周，上月底突然羊水破了，陳女丈夫載她送醫途中行車不穩，警方盤查發現後，協助送醫。圖／第五警分局提供
台中市陳姓女子懷孕38周，上月底突然羊水破了，陳女丈夫載她送醫途中行車不穩，警方盤查發現後，協助送醫。圖／第五警分局提供
台中市陳姓女子懷孕38周，上月底突然羊水破了，陳女丈夫載她送醫途中行車不穩，警方盤查發現後，協助送醫。圖／第五警分局提供
台中市陳姓女子懷孕38周，上月底突然羊水破了，陳女丈夫載她送醫途中行車不穩，警方盤查發現後，協助送醫。圖／第五警分局提供

丈夫 懷孕 試管嬰兒

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