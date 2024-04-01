警建議：應凍結離境、失聯帳戶

移工販賣人頭帳戶給詐騙集團上升，打詐官警建議，應「凍結」離境、失聯移工的金融帳戶，避免被詐團用於洗錢或其他犯罪。圖為警方查獲失聯移工。記者陳苡葳／翻攝 移工販賣人頭帳戶給詐騙集團上升，打詐官警建議，應「凍結」離境、失聯移工的金融帳戶，避免被詐團用於洗錢或其他犯罪；但有律師認為全面列管有違比例原則，應調查離境移工帳戶涉詐情形，釐清無辜受侵害者是否遠多於觸法者。

官警認為，除收受薪水，移工沒有太多帳戶需求，政府應限制薪轉戶以外的開戶，發現失聯，通報銀行即日起禁止帳戶提領、轉帳及入金，離境則暫時限制帳戶相關功能，待返台通過驗證再解除限制。

律師沈川閔說，政府與金融機構應加強聯防通報，對移工限制開戶數、對離境或失聯相當時間者限制入金。律師錢炳村認為，應規定移工限開一戶，不得申辦網路銀行，並凍結離境及失聯移工帳戶。

律師廖芳萱則認為，有民眾被騙提供帳戶，自認也是被害人，且移工大多守法，列管離境移工帳戶過於嚴格，有違比例原則，應先詳細調查離境移工帳戶涉詐數據，釐清無辜受侵害者是否遠多於觸法者，並請離境移工說明繼續使用在台帳戶原因及切結，若不再使用，請移工結清；至於失聯移工，她認為應直接列管帳戶。

陽明交通大學科技法律研究所特聘教授林志潔說，即使移工理解賣帳戶違法，但誘因太大，應限制工作權，例如無法再申請回台工作，也要規範移工仲介公司一定責任。

警察大學行政警察系主任許福生說，移工帳戶內多數是薪資，若出境效期將至，忽然匯入大筆資金或高密度匯入，風險增高，銀行應落實審查立即管控。