遏阻重機飆車 「阿婆灣」雜貨店嬤國罵成名

嘉義縣中埔鄉台3線312公里處知名雜貨店的「幹譙阿嬤」陳富已退休，由媳婦戴秋燕接手，她說，會發生事故的都是超速、壓車耍帥。圖為她指著婆婆照片貼滿各重機車隊的貼紙。記者李宗祐／攝影 嘉義縣中埔鄉省道台3線312公里處雜貨店，曾因長年顧店的阿嬤陳富以國罵提醒重機勿飆車，此段因而得名「阿婆灣」，但92歲陳富已住進安養院，媳婦戴秋燕接手顧店，戴說，不想刻意模仿婆婆的國罵，偶爾會在路面灑水提醒騎士放慢車速。但警方不建議用潑水方式，律師也說，若釀成摔車受傷，恐涉過失傷害罪嫌。

陳富的雜貨店在轉彎處，曾有重機撞入店門口，為此加裝防撞桿。戴秋燕說，會發生事故大都因為超速、壓車耍帥，尤其是騎普通重機的年輕人不聽勸告。

「實際發生的事故比警方統計還多。」戴秋燕說，尤以周日最多，曾建議做顚簸路面，但公路局評估後認為雨天反而會增加騎車危險，警方雖加強取締，但畢竟警力有限，她認為駕駛人遵守交通規則最重要，不然道路設施再完備，執法再嚴格仍難杜絕。

陳富大嗓門對重機飆罵的情景令人印象深刻。戴秋燕說，有人建議她要和婆婆一樣，但國罵是婆婆的特色，不想刻意模仿，遇到不聽勸的騎士，她偶爾會在路面灑水，雖有騎士認為此舉很危險，但她就是希望騎士放慢速度小心點。

不過，警方認為，在路面灑水會造濕滑，即使出自善意，可能造成意外，甚至要擔負相關刑責；律師嚴奇均說，如果在路面灑水、潑水，因潮濕導致騎士打滑摔車受傷，可能會構成刑法過失傷害挨罰。